Lukaku continue de payer alors que l’épreuve touche à sa fin pour le cher flop de Chelsea

Tiemoue Bakayoko pourrait être sur le point de mettre fin à son sort tortueux à Chelsea après des informations selon lesquelles deux clubs français souhaitent le signer cet été.

Le joueur de 26 ans a signé pour les Blues à l’été 2017. Les Londoniens de l’ouest ont payé à Monaco environ 40 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, mais ce n’était pas de l’argent bien dépensé. Il a eu toutes les occasions d’impressionner en 2017-2018, réalisant 24 départs sur 29 apparitions en Premier League.

Mais l’international français a eu du mal à s’adapter au football anglais et a été fortement critiqué pour ses performances. Chelsea en avait assez vu et le Parisien a été prêté à Milan pour la campagne suivante.

Il a disputé 31 apparitions en Serie A pour les Rossoneri, mais n’a encore une fois pas impressionné. Qualifié de “confus” et de “désastre” par les médias, ce n’était pas une surprise à son retour à Chelsea.

Cependant, un prêt à l’ancien club de Monaco a suivi alors qu’il était envoyé à Naples pour toute la période 2020-2021. Il renoue avec Gennaro Gattuso à Naples qui avait été en charge de Milan lors de son expérience à San Siro.

Un rapport en juillet a affirmé que le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, était prêt à lui donner une autre chance au pont. Pourtant, Bakayoko aurait informé le club de sa préférence pour un retour en Italie.

Cela semble peu probable, mais les équipes françaises de Rennes et de Lyon se battent désormais pour sa signature, selon Calciomercato. Il n’y a eu aucune mention de prix, mais une sortie a du sens alors que Chelsea essaie de compenser les frais de Romelu Lukaku.

Bakayoko une erreur coûteuse



Bakayoko était la deuxième signature la plus chère de Chelsea au moment de son arrivée après Fernando Torres. Il a eu une chance avec Antonio Conte en charge mais Maurizio Sarri a vu les choses différemment.

Frank Lampard n’était pas non plus un fan et il semble évident qu’il doit trouver un nouveau club. Lyon a été mentionné comme prétendant potentiel en début de semaine par le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

La liaison rennaise a refait surface dimanche. Et il a passé cinq ans dans la formation des jeunes de Rennes et un an dans l’équipe senior plus tôt dans sa carrière.

Bakayoko a figuré pour l’équipe de Tuchel en pré-saison mais, comme prévu, est maintenant de retour à la périphérie. Il n’a pas joué dans la victoire de la Super Coupe de l’UEFA contre Villarreal.

Et l’homme avec une casquette de France n’était pas l’équipe pour la première victoire en Premier League contre Crystal Palace.

Bakayoko pourrait suivre un autre joueur oublié, Tammy Abraham, hors du club alors qu’il s’apprête à signer pour la Roma.

