Lukaku déterminé à « nettoyer les dégâts » après les commentaires de Chelsea

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que Romelu Lukaku s’était excusé pour son entretien surprise avec Sky Italia jeudi.

L’attaquant belge a déclaré qu’il n’était « pas satisfait » de sa situation à Stamford Bridge, car il continue de s’habituer au style de Tuchel. Le buteur a également choqué les fans de Chelsea en révélant son désir de rejoindre l’Inter un jour.

Les commentaires a vu Lukaku laissé de côté alors que Chelsea a fait match nul 2-2 avec son rival pour le titre, Liverpool, ce week-end. C’était un grand appel de Tuchel, qui avait le soutien du conseil d’administration du club lors de la prise de décision.

Le manager insiste sur le fait qu’une solution sera trouvée et que Lukaku sera disponible pour le match de mercredi contre Tottenham.

Les Blues accueillent l’équipe d’Antonio Conte lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao.

« Tout d’abord, nous étions même en arrière-plan heureux d’avoir pris le temps qu’il fallait pour regarder calmement et parler calmement », a déclaré Tuchel.

« Il s’est excusé et est de retour dans l’équipe pour l’entraînement (de mardi). Pour moi, la chose la plus importante était de comprendre et de comprendre clairement et de croire que ce n’était pas intentionnel.

«Il n’a pas fait cela intentionnellement pour faire du bruit devant un si gros match. Et c’est la toute première fois qu’il se comporte comme ça.

L’Allemand a poursuivi : « Ce n’est pas si grand que les gens le voudraient peut-être, mais ce n’est pas non plus petit.

«Mais il est assez petit pour rester calme, accepter des excuses et aller de l’avant. Il est très conscient de ce qui s’est passé et de ce qu’il a créé et il se sent responsable de nettoyer le gâchis.

« Peut-être que nous en aurons encore un peu d’odeur, bien sûr. Il peut le gérer, mais il n’a pas non plus d’autre choix.

Les fans de Man Utd qui veulent sortir Rangnick ne seront pas satisfaits de l’homme pressenti pour être en charge en 2022/23

« Il ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde soit super heureux dès le lendemain.

«Mais il est toujours notre joueur et nous avons de bonnes, bonnes raisons et beaucoup de raisons de le faire jouer pour nous, de le convaincre et de se battre dur qu’il est notre joueur. Nous sommes heureux qu’il soit notre joueur, nous le protégerons.

Cole dit qu’un déménagement choquant à Chelsea est « possible »

Pendant ce temps, Carlton Cole estime que les Bleus pourrait passer pour l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

« Si vous le regardez, Chelsea a également besoin d’un attaquant », a déclaré Cole.

« Imaginez que, on ne sait jamais, des choses plus étranges se sont produites. C’est toujours Londres, tu vois ce que je veux dire ?

« Je doute que cela se produise, ils ne vont pas vendre ou prêter à leur club rival. »

L’ancien attaquant a ajouté : « Regardez l’histoire. Dortmund, Tuchel, Aubameyang, ils se connaissent et il sait ce qu’il en retire.

« Donc, je ne dis pas que cela va arriver. Je dis que c’est une possibilité parce que tout est une possibilité dans le football.

LIRE LA SUITE: Profit rapide possible alors que Chelsea affronte l’ancien patron et deux autres pour un défenseur impressionnant