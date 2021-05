Lukaku dit au revoir à Conte “Vous êtes venu au bon moment et vous m’avez changé en tant que joueur”

27/05/2021 à 18h30 CEST

L’adieu d’Antonio Conte est déjà une réalité. L’entraîneur italien a décidé de quitter l’Inter Milan en raison d’un désaccord avec le conseil d’administration, car la nécessité de vendre des joueurs en raison de la mauvaise situation économique va à l’encontre des objectifs fixés par Conte pour la saison prochaine. Une fois la nouvelle officialisée, la réaction du vestiaire n’a pas tardé à venir.

Romelu Lukaku, buteur et haut niveau de l’équipe Nerazzurri, a publié une déclaration émouvante via Instagram pour dire au revoir à celui qui était jusqu’à présent leur entraîneur. “En 2014, nous avons parlé pour la première fois et nous avons un lien depuis. Nous avons eu de nombreux moments pour travailler ensemble, mais Dieu sait seulement pourquoi cela ne s’est jamais produit auparavant. ”

Sous le commandement de Conte, Lukaku a connu une formidable croissance en tant que footballeur dans toutes les facettes du jeu. Avec 26 buts et 10 passes décisives en championnat, il a mené l’Inter à la conquête du Scudetto. “Vous êtes venu au bon moment et vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur et m’a rendu mentalement plus fort. Et surtout: nous gagnons ensemble. Gagner est tout ce qui compte pour vous et je suis content de vous avoir eu comme entraîneur. ”

Pour clore le communiqué, l’international belge s’est assuré qu’il suivra les directives de Conte tout au long de sa carrière. «Je garderai vos principes pour la suite de ma carrière (préparation physique, préparation mentale et envie de gagner). C’était un plaisir de jouer pour vous. Merci pour tout ce que tu as fait. Je vous dois beaucoup& rdquor;,