Lukaku et Grealish se faufilent dans le top 10 des transferts les plus chers

24/08/2021 à 12:00 CEST

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku et l’ailier de Manchester City Jack Grealish se sont hissés dans le top 10 des transferts les plus chers de l’histoire du football. Pour un coût total de 115 et 117,50 millions d’euros se sont hissés respectivement à la neuvième et à la septième position, devant certains joueurs comme Cristiano Ronaldo, Hazard, Pogba ou Bale..

Le Belge, qui a commencé sur le chemin du retour à Stamford Bridge avec un but dans le derby de Londres contre Arsenal, a quitté l’Inter après avoir été le deuxième meilleur buteur de Serie A la saison dernière, juste derrière Cristiano Ronaldo. Sa signature a augmenté le plafond compétitif du Chelsea de Thomas Tuchel, actuel champion et super champion d’Europe.

Les Britanniques, pour leur part, est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de Manchester City et il s’est imposé dans les plans de Pep Guardiola après un grand championnat d’Europe avec l’Angleterre et comme l’un des meilleurs générateurs de conduite de la Premier League et les cinq grandes ligues au cours des deux dernières saisons.

Neymar, Mbappé et Coutinho sur le podium

L’ascension de Lukaku et Grealish dans le top 10 n’a pas bouleversé le podium de transferts plus coûteux, qui continue d’être détenu par Neymar (222M€), Kylian Mbappé (145 M€) et Philippe Coutinho ( 135 M€). La liste continue avec Ousmane Dembélé (135M€), Joao Félix (127,20M€), Antoine Griezmann (120M€), Jack Grealish (117,50M€), Cristiano Ronaldo (117M€), Romelu Lukaku (115M€) et Eden Hazard (115M€) €).

Parmi les 25 transferts les plus chers de l’histoire du football, on compte au total six joueurs du Barça et trois d’entre eux dans le top 6 : Philippe Coutinho ( 135 M€), Ousmane Dembélé ( 135 M € ) et Antoine Griezmann ( 120 M € ). Ci-dessous apparaissent Neymar, en 15ème position, avec un coût de 88,20 M€ ; Frenkie De Jong en 17ème position avec un total de 86 M€ ; et Luis Suarez en 22ème position avec 81,72 M€.