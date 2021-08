Lukaku et l’effet domino

08/09/2021

Le à 19:35 CEST

L’attaquant belge, Romelu Lukaku, est l’un des principaux joueurs pour qui le Chelsea de Thomas Tuchel, champion en titre de la Ligue des champions, soupire.. La directive britannique aurait présenté une offre pouvant aller jusqu’à 120 millions à l’Inter pour ramener l’attaquant, qui a été un élément clé dans la réalisation de la Serie A et a été important avec la Belgique dans le championnat d’Europe.

Le départ d’un attaquant, à qui l’Inter serait prêt à vendre pour ses besoins économiques, provoquerait un effet domino qui impliquerait les deux équipes impliquées dans l’opération et Atalanta : les Italiens veulent remplacer la perte de Romelu Lukaku par celle de Zuvan Zapata, un joueur qui se plaît beaucoup au secrétariat technique et pour qui ils atteindraient jusqu’à 40 millions d’euros.

Certains médias se sont également fait l’écho des rumeurs et la grande opération impliquerait encore plus de footballeurs. Tammy Abraham, propriété de Chelsea, quitterait Londres cet été, tandis que le B de l’Inter envisage de remplacer le Belge passerait par Luka Jovic, un joueur du Real Madrid, et Dusan Vlahovic, de la Fiorentina..

Lukaku, retour au point de départ

L’attaquant belge de l’Inter est sur le point de revenir au point de départ après une décennie. Le club londonien l’a fait signer au Belge d’Anderlecht pour un montant proche de 15 millions d’euros, mais cela n’a pas eu d’impact particulier et Il a été prêté à West Brom puis à Everton, qui a fini par l’incorporer en propriété pour 35 millions d’euros..

De là, eLe joueur a commencé à émerger et a fini par partir pour Manchester United pour environ 85 millions d’euros et plus tard il est parti en Serie A, avec l’Inter, pour 74 millions d’euros. Enfin, il semble que fermera la boucle et reviendra à Stamford Brige pour un chiffre pouvant aller jusqu’à 120 ou 130 millions d’euros, selon plusieurs médias britanniques.