Lukaku fait ses débuts en tant que buteur à Stamford Bridge

13/09/2021 à 10:52 CEST

L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a marqué un doublé contre Aston Villa lors de la quatrième journée de Premier League et s’est imposé comme le buteur idéal de Thomas Tuchel. Il a été créé à Stamford Bridge, où il n’avait jamais marqué en tant que rival ou joueur de Chelsea auparavant sur un total de 15 matchs.

Le Belge, qui est venu de l’Inter en échange de 115 millions d’euros, a marqué trois buts lors de ses trois premières rencontres avec Chelsea, la deuxième étape après son départ pour Everton à l’été 2013. Il est le titulaire incontesté depuis son arrivée de l’Inter et est l’une des meilleures armes offensives de l’entraîneur allemand.

1 – Romelu Lukaku a marqué son premier but en club à Stamford Bridge lors de sa 15e apparition au sol et de sa 22e tentative de tir. Attendu. pic.twitter.com/8aulOuGxrX – OptaJoe (@OptaJoe) 11 septembre 2021

L’ancien également Manchester United ou Everton totalise déjà 116 buts en 255 matches de Premier League, en plus de 42 passes décisives.. Après s’être imposé comme l’un des meilleurs attaquants du football européen, il est venu à Londres pour compléter le projet passionnant de Chelsea, qui affronte la saison 2021/22 en tant que champion et super champion d’Europe.

Le Chelsea de Tuchel, favori de tous

Les Londoniens ont commencé le parcours comme un coup : ils ajoutent trois victoires et un nul qui les maintiennent en tête du classement de la Premier League avec les mêmes points que Manchester United et Liverpool., deux des principales menaces pour le titre. Près de Manchester City, champion de l’édition précédente et vice-champion de la Ligue des champions, les quatre équipes sont les meilleurs prétendants.

Chelsea est, sans aucun doute, l’une des équipes avec la meilleure équipe. Après un marché 2020 marqué par les arrivées de Timo Werner, Hakim Ziyech ou Kai Havertz, entre autres, Romelu Lukaku lui-même est arrivé ici, ainsi que Saúl Ñíguez, qui relève le plafond compétitif de l’équipe du noyau, où se démarquent Jorginho, Kanté et Kovacic..