Lukaku paiera pour ses déclarations

01/04/2022 à 11:21 CET

sport.es

Chelsea a décidé hier Romelu lukaku et ses déclarations dans lesquelles il a déclaré qu’il n’était pas à l’aise dans l’équipe de Londres, qui a déterminé que l’attaquant belge devra payer une amende de 500 000 euros pour ses déclarations à Sky dans lesquelles il a déclaré avoir menacé de quitter Chelsea pour retourner à Inter et critiqué son entraîneur Thomas tuchel.

En revanche, l’entraîneur et le joueur se seraient rencontrés pour signer une trêve au moins jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle l’avenir du joueur serait évalué. Un revers maintenant dans ce marché d’hiver serait compliqué car pratiquement aucun club ne pourrait payer ce que Chelsa a investi en été, 115 millions d’euros, en plus des 12 millions d’euros nets de salaire et parce qu’en même temps son départ laisserait le club très affaibli. Équipe de Londres.

Ce n’est peut-être qu’une paix forcée, mais cela semble être la seule solution. Le joueur devra s’excuser pour son impolitesse tout en Tuchel Il comptera sûrement à nouveau sur lui et essaiera de l’impliquer pour qu’il se sente à l’aise et qu’il puisse performer comme prévu.