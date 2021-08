Lukaku, pour continuer à écrire l’histoire à Chelsea

in

17/08/2021 à 11h00 CEST

L’attaquant belge Romelu Lukaku est déjà un joueur de Chelsea dans ce qui est un retour aux sources. En échange de 115 millions d’euros, Le joueur est arrivé à Londres pour mettre la cerise sur une équipe signature et aux déclinaisons infinies. Après être passé par Everton, Manchester United et l’Inter, retourner à Stamford Bridge pour continuer à écrire l’histoire.

L’ancien Anderlechtois, qui était sous le commandement de José Mourinho à Chelsea, a connu une croissance stellaire depuis qu’il a quitté l’entité bleue. Au cours de la dernière saison, où a réussi à mettre fin au règne de la Juventus en Serie A en se levant avec le Scudetto, l’attaquant a ajouté plus de 20 buts et plus de 15 passes décisives, quelque chose que personne n’a réalisé en 15 ans.

20/10 – Romelu Lukaku est le seul joueur au cours des 15 dernières saisons à avoir marqué plus de 20 buts et fait plus de 10 passes décisives en une seule campagne de Serie A. Coup. pic.twitter.com/u8DN0dF1tr – OptaJoe (@OptaJoe) 12 août 2021

Avec l’arrivée du Belge, Thomas Tuchel a déjà à sa disposition un panel considérable d’options en attaque. Lukaku rejoint Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner et Kai Havertz pour compléter une façade luxueuse. Avec l’élastique d’Inter, L’attaquant a ajouté 30 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues et a été le deuxième meilleur buteur de Serie A avec 24 buts, derrière Cristiano Ronaldo..

Faire le grand saut en Premier League

Romelu Lukaku est l’élément définitif du projet de Thomas Tuchel. L’Allemand a pris les rênes de l’équipe en début d’année et l’a mené jusqu’à la finale de la Ligue des champions, où il a battu Manchester City de Pep Guardiola. Egalement finaliste de la FA Cup et super champion d’Europe en battant Villarreal, le grand objectif de ce parcours est de se battre pour tout.

Bien que s’il y a une compétition avec laquelle cette saison le bloc est obsédé, c’est la Premier League. Détrôner Manchester City est sans aucun doute le grand désir et l’arrivée du Belge est un pas dans cette direction. Chelsea a commencé comme un coup: a battu Crystal Palace (3-0) à domicile avec des buts de Marcos Alonso, Christian Pulisic et Chalobah.