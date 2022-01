Lukaku présente un plan d’engagement envers les fans de Chelsea après le chat de Tuchel

Romelu Lukaku a publié une vidéo d’excuses aux fans de Chelsea dans laquelle il décrit son plan pour se remettre de son interview explosive.

L’attaquant belge avait s’est déjà excusé auprès de son patron Thomas Tuchel mais s’est désormais adressé le blues fanbase dans une interview sur le site du club.

Dans un clip Twitter intitulé » Un message de Romelu « , Lukaku a déclaré: » Aux fans, je suis désolé pour le bouleversement que j’ai causé.

« Vous connaissez le lien que j’ai avec ce club depuis mon adolescence. Donc je comprends tout à fait que vous soyez contrariés.

« Évidemment, c’est à moi maintenant de restaurer votre confiance et je ferai de mon mieux pour montrer mon engagement chaque jour sur le terrain d’entraînement et dans les matchs, en essayant de m’assurer que nous gagnons des matchs.

« Je m’excuse également auprès du manager et aussi auprès de mes coéquipiers. Et la planche parce que je pense que ce n’était pas le bon moment aussi.

« Et je veux aller de l’avant et m’assurer que nous commençons à gagner des matchs de football et que je performe pour l’équipe de la meilleure manière. »

Bien qu’il ait déclaré qu’il n’était « pas heureux » à Stamford Bridge, le joueur de 28 ans semble prêt à y rester exactement.

Son envie de rejoindre l’Inter Milan devra donc être mise en veilleuse. Un transfert dans l’une des deux prochaines fenêtres de transfert a été exclu.

Tuchel a déclaré plus tôt: « Il s’est excusé et est de retour dans l’équipe pour [Tuesday’s] entraînement. Pour moi, la chose la plus importante était de comprendre et de comprendre clairement et de croire que ce n’était pas intentionnel.

«Il n’a pas fait cela intentionnellement pour faire du bruit devant un si gros match. Et c’est la toute première fois qu’il se comporte ainsi.

«Mais il est toujours notre joueur et nous avons de bonnes, bonnes raisons et beaucoup de raisons de le faire jouer pour nous, de le convaincre et de se battre dur qu’il est notre joueur. Nous sommes heureux qu’il soit notre joueur, nous le protégerons.

Chelsea se bat pour le défenseur

Pendant ce temps, Merih Demiral aurait émergé sur le radar de Chelsea et d’autres poids lourds européens. Cela survient quelques mois seulement après avoir scellé son dernier transfert.

Les Bleus sont en train de remodeler leur défense par crainte de perdre certaines de leurs options actuelles.

Les goûts de Jules Kounde et Matthijs De Ligt ont été fréquemment mentionnés. Mais une autre option – et peut-être moins chère – pourrait être Demiral. Selon une source turque Fanatik, Chelsea fait partie d’un groupe de clubs qui s’intéressent au défenseur central de l’Atalanta.

Demiral n’a rejoint La Dea qu’au cours de l’été, en prêt avec une option d’achat auprès de la Juventus. Après avoir eu du mal à trouver du temps de jeu à Turin, le joueur de 23 ans utilise le sort pour revenir sur la bonne voie.

Jusqu’à présent, il a débuté 13 matchs en Serie A cette saison et cinq en Ligue des champions. Il a également fait une apparition remplaçante dans la compétition européenne.

