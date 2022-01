Lukaku, « puni » contre Liverpool

02/01/2022 à 12:01 CET

Romelu lukaku il ne fait pas partie des personnes convoquées pour la visite de Chelsea à Anfield. L’attaquant belge de 28 ans s’est retrouvé au centre de la polémique ces derniers jours après la publication d’une interview en Italie, non autorisée par le club, où Lukaku fait quelques déclarations sur sa situation dans le club anglais.

Dans cette interview à ‘Sky Sports Italia’, Lukaku Il a déclaré que « physiquement je vais très bien, je ne suis juste pas très content de la situation, mais c’est normal. Je pense que l’entraîneur a décidé de jouer une formation/un système différent ». Il a également ajouté que « je dois continuer en tant que professionnel, je ne suis pas content de la situation mais c’est mon travail et je ne dois pas abandonner & rdquor ;. Quelques mots qui ne se sont pas bien passés dans les bureaux de Stamford Bridge. Son entraîneur, Thomas tuchelIl est sorti en conférence de presse pour répondre à son footballeur et a reconnu que « bien sûr je n’aimais pas ça car ça génère un bruit dont on n’a pas besoin et qui n’aide pas. Mais d’un autre côté, vous savez très bien à quel point c’est facile de sortir des lignes de leur contexte, c’est facile de raccourcir des lignes pour faire les gros titres et puis de réaliser que ce n’est pas si mal et peut-être que ce n’est pas ce qu’il voulait dire. Pour être honnête aussi, on n’aime pas ça, je n’aime pas ça, parce que c’est du bruit dont on n’a pas besoin. Nous avons besoin d’un environnement calme et concentré ; et cela n’aide pas & rdquor;, a-t-il exprimé.

De cette manière et après l’échange de déclarations, Tuchel a laissé de côté Romelu Lukaku pour l’un des jeux de l’année. Et c’est que l’entraîneur bleu n’aura pas la signature la plus chère de l’histoire de Chelsea et le fera de sa propre initiative.