Lukaku refuse de revenir au Premier ministre

29/07/2021 à 18:33 CEST

Quand l’attaquant de l’Inter Romelu lukaku Il a ébloui le monde par sa qualité dans l’Anderletch de son pays, Chelsea était le club des “grandes ligues” qui a le plus misé sur son talent. Il a fini par l’emmener à Stamford Bridge en 2011. “Étonnante. C’est un rêve devenu réalité. Je rêve de jouer ici depuis que j’ai 10 ans », déclarait-il à l’époque.

Et maintenant, dix ans plus tard et après avoir passé beaucoup d’eau sous le pont, Lukaku lui-même rejette l’option de revenir à l’entité « bleue » en échange d’une offre de millionnaire, selon les informations fournies par ‘La Gazzetta dello Sport’.Plus de 130 millions d’euros étaient prêts à mettre sur la table Roman Abramovich afin de faire plaisir à son entraîneur, Thomas Tuchel, à la recherche d’un attaquant capable de garantir le quota de buts qu’exige le complot offensif de Chelsea.

Et quoi de mieux qu’un homme qui connaît déjà les recoins de Stamford Bridge. Mais, pour le malheur de Marina Granovskaia, le Belge ne veut pas déménager de Milan.

SALAIRE FOU

La toute nouvelle proposition n’est pas seulement arrivée à offrir une folie à l’Inter. Ils ont également essayé de « se baigner dans l’or » Lukaku pour le convaincre : un salaire annuel de plus de 10 millions d’euros, bien supérieur aux 7,5 “kilos” qu’il gagne dans la ville italienne. Pourtant, et selon le médium précité, rien ne pourra faire changer d’avis la pépite du projet du champion de Série A.

Désormais, avec Simone Inzaghi comme coach, Lukaku est engagé à 100% dans la pré-saison et espère rester l’un des hommes les plus importants face à la consolidation du « Scudetto » obtenu dans la saison qui vient de s’achever.

La Ligue des champions comme routine, c’est ce que les ‘nerazurri’ ont en tête, qui a passé de nombreuses années dans l’ombre d’une Juventus imparable et maintenant, enfin, ils semblent pouvoir récupérer une partie de ce qu’ils avaient dans leurs meilleures années.

De leur côté, depuis Londres ils continueront à pointer vers d’autres horizons après les démentis de Haaland et Lukaku. Lewandowski pourrait être l’élu, mais depuis Munich, ils feront tout leur possible pour éviter qu’il ne monte dans les rangs de Chelsea.