Lukaku révèle les exigences de Tuchel ; partage l’influence du héros de Chelsea Drogba

Le nouveau tueur à gages de Chelsea, Romelu Lukaku, a révélé ce que Thomas Tuchel lui avait demandé et a souligné l’influence de la légende des Blues Didier Drogba ces dernières semaines.

Le Belge, 28 ans, est devenu le record du club en signant un contrat d’une valeur de 97,5 millions de livres sterling la semaine dernière. Lukaku pourrait entrer directement dans le onze de départ de Chelsea dès le week-end prochain lorsque les Blues affronteront leurs rivaux londoniens Arsenal.

Près de 10 ans après son arrivée dans l’ouest de Londres en tant qu’adolescent, Lukaku est revenu à Chelsea comme l’un des meilleurs buteurs du monde – et a l’intention d’affirmer cette autorité.

«Je me sens juste plus complet; J’ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à améliorer les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également », a déclaré Lukaku sur le site officiel du club de Chelsea.

“Je veux juste essayer d’aider l’équipe à gagner et être disponible pour le manager ainsi que pour mes coéquipiers. Je veux m’assurer qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils peuvent s’appuyer sur moi quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.

“Les deux années en Italie m’ont aidé à maîtriser toutes les facettes du jeu pour un attaquant et maintenant je suis prêt.”

Lukaku a marqué 27 buts et récolté 11 passes décisives la saison dernière alors que l’Inter remportait le titre de Serie A.

Meilleur buteur de Belgique avec 64 buts, Lukaku possède déjà une vaste expérience en Premier League après des passages avec West Brom, Everton et Manchester United.

Chelsea s’attend à ce que la capacité de finition prolifique de Lukaku ajoute un nouvel instinct prédateur à une équipe de Blues qui a gaspillé une multitude d’opportunités à couper le souffle la saison dernière. Et Lukaku est convaincu qu’il peut remplir n’importe quel rôle central qui lui est demandé par le manager de Chelsea, Thomas Tuchel.

Lorsqu’on lui a demandé de quoi il avait discuté avec le patron des Blues, Lukaku a déclaré: “La conversation était vraiment claire de sa part, qu’il voulait que je sois une présence et un leader dans l’équipe.

«Je dois juste utiliser toutes mes capacités pour m’assurer que je peux aider l’équipe autant que possible. Mon rôle dépendra du plan de match et de ce que le patron veut que je fasse.

« S’il veut que je sois un point focal ou s’il veut que j’attaque les espaces derrière, je peux le faire.

« J’aime le système que nous jouons et je suis très flexible. Je peux jouer à deux ou seul et je suis habitué au système car c’est ce que nous jouons avec l’équipe nationale belge donc je n’ai pas besoin de beaucoup de temps pour m’adapter.

« C’est juste connaître les points forts de mes coéquipiers dans des positions importantes et savoir ce que nous faisons en dehors du ballon, alors je peux faire le reste.

« Ce n’est pas comme si j’étais un nouveau joueur qui arrivait et que je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Je connais le championnat, j’ai marqué pas mal de buts ici mais le passé est le passé et maintenant nous devons regarder vers l’avenir.

«Je suis une nouvelle version de ce joueur d’avant. J’ai évolué et l’équipe que je rejoins est une équipe très forte, il ne nous reste plus qu’à le prouver sur le terrain en défiant pour la Premier League.

Lukaku révèle l’influence de la légende de Chelsea Drogba

S’engageant à agir comme une présence unificatrice, Lukaku a également révélé qu’il continue de s’appuyer sur l’ancienne star de Chelsea Didier Drogba pour obtenir des conseils et des conseils.

«Je suis un leader mais je suis aussi plus une personne de gel, en m’assurant que tout le monde se sente à l’aise et en confiance; c’est comme ça que je mène », a déclaré Lukaku.

“Quand j’étais à l’Inter et quand j’ai été capitaine de l’équipe nationale, je m’assure que tout le monde est confiant et sait ce qu’il a à faire.

“Quand il y a un moment difficile dans le jeu, ils peuvent s’appuyer sur moi et j’encouragerai toujours mes coéquipiers, sans jamais les rabaisser ou leur aboyer dessus.”

Sur Drogba, Lukaku a ajouté: «Notre relation signifie le monde pour moi. Ce n’est pas comme si on se parlait une fois par mois, je parle au gars tous les deux ou trois jours !

«Nous avons une discussion de groupe, nous communiquons donc constamment et j’ai été un peu plus au téléphone avec lui au cours des deux dernières semaines.

« J’avais beaucoup de questions à poser et il connaît encore beaucoup de monde ici, donc il m’a vraiment bien préparé avec les derniers détails.

“Maintenant, j’ai juste besoin d’apprendre à mieux connaître les joueurs et le manager et d’être disponible le plus rapidement possible pour l’équipe.”

