Lukaku, un buteur de Thomas Tuchel aux comptes en suspens

L’attaquant belge Romelu Lukaku est l’un des noms les plus forts à quitter l’Inter dans les semaines à venir. Les besoins économiques des Italiens, déjà contraints de vendre Achraf Hakimi, font de l’international un footballeur idéal pour gagner de l’argent : Chelsea serait prêt à payer une somme proche de 120 millions d’euros.

L’attaquant actuel de l’Inter, qui lLa saison dernière, il a formé un duo mortel avec Lautaro Martínez et a converti le neroazzuros en champions de Serie A, est un spécialiste du porte-à-porte. Il a marqué plus de 15 buts pour quatre des cinq équipes des ligues majeures dans lesquelles il a été : Everon (68), Inter (47), Manchester United (28) et West Brom (17).

15 – Romelu #Lukaku a marqué plus de 15 buts avec quatre des cinq équipes dans lesquelles il a joué dans le top 5 des championnats européens (le plus commun depuis 2011/12) : sa seule exception : #Chelsea (zéro but en 10 jeux). Mission. pic.twitter.com/yIHz6kXJ2F – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 7 août 2021

La seule équipe dans laquelle il n’a pas réussi a été précisément avec l’élastique de Chelsea, le club avec lequel il a commencé à émerger : a joué 10 matchs officiels et n’a pas marqué de but. Pour plus d’informations, a joué un total de 14 matchs à Stamford Bridge, huit en tant que joueur bleu et six autres en tant que rival, et n’a jamais marqué en 21 tirs.

Un buteur avec des comptes en attente

L’arrivée de Romelu Lukaku à Chelsea pourrait devenir officielle dans les prochains jours. Les champions d’Europe en titre recherchent un buteur pour compléter Timo Werner et Kai Havertz au point d’attaque. De la direction sportive, ils feraient tout leur possible pour rendre possible le retour de l’attaquant belge, qui il a quitté la discipline londonienne à l’été 2014 en laissant plus de 35 millions d’euros.

De cette façon, Thomas Tuchel intégrerait un buteur aux comptes en suspens et voulant rattraper sa première étape. Tout au long de sa carrière, l’attaquant totalise 427 matchs officiels, 222 buts et 73 passes décisives. Le retour du Belge rehausse les performances compétitives de l’une des équipes les plus fortes et les plus dynamiques du football européen.