Lukas Nelson et la promesse de la vraie portée n ° 1 sur les charts Americana

Lukas Nelson et la promesse des vrais “Perennial Bloom (Back To You)” est n°1 cette semaine dans le classement Americana Singles. Le single est extrait du nouvel album acclamé du groupe, Quelques étoiles à part, qui reste également au n ° 1 du palmarès Americana Albums pour la 7e semaine.

Sorti maintenant via Fantasy Records, A Few Stars Apart a été produit par le producteur primé aux Grammy Awards Dave Cobb et témoigne de la découverte d’un lien humain : entre la famille proche et les amis, ainsi que son propre cœur. L’album a été inspiré par le calme que Nelson a trouvé lors du début de la pandémie avec sa famille au Texas et a été enregistré avec l’ensemble du groupe en direct sur huit pistes pendant trois semaines au RCA Studio A historique de Nashville. chansons, Nelson révèle ce que cela signifie de rentrer à la maison, d’être immobile et de trouver une communauté – et vous-même.

Lukas Nelson et la promesse du réel se lancera dans une vaste tournée des gros titres cet automne, y compris des spectacles nouvellement confirmés au Vic Theatre de Chicago, au Royale de Boston, au Brooklyn Steel de Brooklyn, au Roxy d’Atlanta, au The Showbox de Seattle, au El Rey Theatre de Los Angeles (deux soirs) et à l’auditorium Ryman historique de Nashville, entre autres.

A Few Stars Apart, la sixième sortie en studio du groupe, fait suite à Turn Off the News (Build a Garden) de 2019, qui a été largement acclamé comme un nouveau point de repère pour Promise of the Real. Il a également atteint le Top 5 des charts folk de Billboard et le Top 20 des best-sellers d’albums country.

Le nouvel ensemble de 11 pistes est décrit comme «un voyage à travers les questions de cœur, d’aliénation, de spiritualisme et de joie simple; à bien des égards reflétant la conscience collective de l’époque où il a été fait. À la fois intemporel et opportun. Il comprend des chansons telles que “We’ll Be Alright”, “Leave ’em Behind”, “More Than We Can Handle” et la chanson titre.

