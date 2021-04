Lukas Nelson & Promise Of The Real Preview Album “ A quelques étoiles à part ”

Lukas Nelson et Promise of the Real ont sorti aujourd’hui (28 ans) le nouveau single «Perennial Bloom (Back To You)». C’est un avant-goût inspirant et anthémique du prochain album du groupe A Few Stars Apart, qui suit sur Fantasy / Concord le 11 juin.

La première des nouvelles chansons de Nelson à être partagée dégage un ton optimiste en observant les changements que nous avons tous traversés au cours de l’année écoulée. Il présente un album qui a été enregistré en seulement trois semaines au célèbre Studio A de RCA à Nashville, supervisé par le producteur toujours en demande et lauréat d’un Grammy, Dave Cobb.

C’est un changement rare pour un groupe qui avait auparavant été obligé de faire des enregistrements dans des sessions d’enregistrement intermittentes adaptées pendant de nombreux mois autour de leurs vastes engagements de tournée. Cette fois, ils ont pu travailler à un rythme relativement tranquille, mais toujours très productif, mettant en valeur l’écriture puissante et la voix distinctive de Nelson, ainsi que le jeu cohérent du groupe.

A Few Stars Apart, la sixième sortie en studio du groupe, fait suite à 2019 Éteignez les nouvelles (Construisez un jardin), qui a été largement acclamé comme un nouveau repère pour Promise of the Real. Il a également atteint le Top 5 des charts folk de Billboard et le Top 20 des best-sellers de l’album country.

Le nouvel ensemble de 11 pistes est décrit comme «un voyage à travers les questions du cœur, de l’aliénation, du spiritisme et de la joie simple; à bien des égards reflétant la conscience collective de l’époque où elle a été faite. À la fois, à la fois intemporel et opportun. » Il comprend des chansons telles que «We Be Alright», «Leave ’em Behind», «More Than We Can Handle» et la chanson titre.

‘La famille de route ultime’

«Je suis de ce que l’on pourrait dire est la famille de la route ultime – j’ai été sur la route toute ma vie», dit Nelson. «Je n’ai jamais été nulle part plus de trois mois, et soudainement nous voilà, nous quatre ensemble. Et Dieu merci, nous étions ensemble. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons passé autant de temps ensemble en famille.

«Nous avons eu beaucoup de liens très importants qui se sont produits pendant cette période. Et je dois dire que, aussi terrible que la pandémie ait été à bien des égards, pour ma paix intérieure, j’ai pu tirer beaucoup de bien de cette époque. J’ai pu faire une pause et réfléchir.

«Il m’a fallu beaucoup de temps pour revenir à la maison dans mon cœur», poursuit-il. «Dans un sens physique, c’est le Texas et Hawaï. Mais dans un sens spirituel aussi – je pense que j’ai finalement décidé de ne pas fuir qui je suis et qui je suis destiné à être. D’abord et avant tout, c’est un auteur-compositeur. C’est ce que signifie ce disque pour moi. Il y a une histoire racontée à travers tout le disque. Une histoire de connexion et de retour à la maison. »

Lukas Nelson & Promise of the Real’s A Few Stars Apart sort le 11 juin. Précommandez-le ici.