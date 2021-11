Lukas Nmecha de Wolfsburg a de grands espoirs pour sa carrière internationale

L’attaquant de Wolfsburg Lukas Nmecha était un autre joueur qui a dû prendre une décision difficile sur l’endroit où jouer son football international : l’Angleterre ou l’Allemagne.

Nous savons tous maintenant que Nmecha a choisi l’Allemagne et a fait ses débuts en équipe senior contre le Lichtenstein jeudi. Pour l’ancien espoir de Manchester City de 22 ans, ce n’était pas une décision difficile.

« Je suis né ici; J’ai juste plus de liens avec l’équipe nationale allemande. A l’époque aussi, le coach Stefan Kuntz m’a vraiment convaincu et m’a montré qu’il y a un chemin pour moi. Je pense que c’est vraiment venu pour montrer. Vous voyez des joueurs comme Adeyemi et des gars comme ça, qui parviennent à intégrer cette première équipe. Et bien à ce niveau. J’ai joué avec ces gars-là et je sais où je me situe en termes de qualité par rapport à ces joueurs », a déclaré Nmecha à la Bundesliga dans une interview mise à la disposition de Bavarian Football Works.

Maintenant, les pieds mouillés, Nmecha vise une place dans l’équipe de la Coupe du monde 2022.

« C’est définitivement quelque chose dont chaque joueur veut faire partie. Et je pense que s’il y a une chance, vous ne pouvez y aller qu’à 100%. Et c’est ce que je veux faire. Donc, comme je l’ai dit, je suis juste concentré sur match par match et j’espère que cela m’y mènera », a déclaré Nmecha.