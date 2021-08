Luke Ayling s’excuse auprès des fans de Leeds et insiste sur le fait qu'”il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière” contre Man United à Old Trafford

in

Luke Ayling insiste sur le fait que ses coéquipiers de Leeds étaient désespérés de se produire pour les fans itinérants à Old Trafford, mais ont été défaits par Manchester United.

Les Red Devils ont remporté une victoire 5-1 grâce à Bruno Fernandes et quatre passes décisives de Paul Pogba, malgré le fait que les scores soient à égalité peu après la mi-temps.

Ce fut un après-midi misérable pour Leeds et leurs fans à Old Trafford

Mais Man United, qui a régulièrement montré sa force mentale la saison dernière, a riposté avec deux buts coup sur coup.

Pogba a d’abord placé Greenwood derrière la ligne de fond de Leeds avec une passe exceptionnelle et l’adolescent a frappé une frappe basse au deuxième poteau à la 52e minute.

L’équipe de Solskjaer avait le mors entre les dents et a pris de l’avance à la 53e minute alors que la technologie de la ligne de but régnait sur Fernandes, espérant que la frappe avait franchi la ligne avant qu’Ayling ne puisse dégager.

Fred et Fernandes ont aggravé la misère des Blancs lors d’une journée difficile à Old Trafford et l’arrière droit était découragé après la raclée.

Ayling a marqué une beauté, mais cela s’est avéré en vain

“Nous avons dit à la mi-temps d’essayer de rester et d’essayer d’avancer un peu plus”, a déclaré Ayling à talkSPORT.

«Évidemment, nous l’avons fait, puis deux minutes plus tard, nous avons marqué un bon but, puis cinq minutes après, c’est 3-1 et le match est terminé.

«C’est tellement difficile dans un endroit comme celui-ci, avec un terrain comme celui-ci pour descendre 3-1 et les espaces commencent à s’agrandir.

“Ils surchargent et ensuite il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière.”

Bien qu’il ait marqué un beau but lors de la première journée de la Premier League, l’ancien pilier de Plymouth Argyle était morose quant à la manière dont ils ont capitulé après avoir été brièvement à niveau.

Ayling a ajouté : « Les garçons bourdonnaient pour aller avec les fans dans le stade et les garçons étaient tellement excités pour ça.

“Nous nous sommes bien débrouillés en première mi-temps et cela nous a en quelque sorte échappé en cinq à dix minutes en seconde mi-temps.”