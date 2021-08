Luke Bryan accueille Morgan Wallen sur scène à bras ouverts malgré le scandale des insultes raciales

Le retour de Morgan Wallen à la musique country se poursuit, cette fois avec une apparition surprise lors d’un concert de Luke Bryan à Nashville, marquant sa première apparition publique majeure depuis son scandale d’insultes raciales. Bryan se produisait à Bridgestone Arena aux côtés de Jason Aldean et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line lorsque Wallen a été amené sur scène, interprétant lui-même “Whiskey Glasses” et “More Than My Hometown” et restant également sur scène pour “She’s Country” d’Aldean. Lorsqu’il a rejoint ses compatriotes chanteurs country sur scène, Wallen a été accueilli par des applaudissements tonitruants de la foule, auxquels Aldean a répondu “uniquement à Nashville”.

En raison des plaisanteries sur scène des autres artistes, il n’est pas clair si Bryan était au courant ou non que Wallen les rejoindrait. “Un très bon ami à moi est ici dans les coulisses ce soir”, a déclaré Aldean à Bryan sur scène. “Je ne sais pas si tu le sais.” Bryan avait une certaine appréhension en plaisantant. « Ai-je besoin d’un autre shot de tequila pour surmonter ça ? » Il a demandé. Avant d’interpréter “More Than My Hometown”, Wallen a vaguement parlé à la foule de sa situation actuelle. “C’est une chanson sur le fait de rester fidèle à soi-même”, a déclaré Wallen. “Et ça a été une chose vraiment difficile pour moi à faire ces derniers temps, mais je suis là.”

Wallen est apparu sur Good Morning America pour une interview en juillet, où il s’est excusé pour la vidéo où il utilise le mot n qui a fuité en février. Dans une interview préenregistrée avec Michael Strahan, Wallen a déclaré que lui et ses amis “disaient trucs stupides ensemble” et que “dans notre esprit, c’est ludique”.

“Cela semble ignorant, mais c’est vraiment de là que ça vient … et c’est faux”, a-t-il poursuivi, disant à Strahan qu’il n’utilisait pas “fréquemment” l’insulte mais que quand il l’a fait, il l’a fait autour de ce “certain groupe d’amis” à lui. Il a ajouté que dans les images filmées, il “ne le pensait en aucune manière, d’aucune manière péjorative”. Le joueur de 28 ans a déclaré qu’il n’était “pas sûr” de ce qui lui avait fait sentir qu’il pouvait utiliser le mot et a déclaré qu’il pensait qu’il “l’ignorait simplement”. “Je ne pense pas que je me suis assis et que je me suis dit : ‘Hé, est-ce bien ou est-ce mal ?'”, a-t-il expliqué.

À la suite des excuses de Wallen, la présidente de la section de Nashville de la NAACP, Sheryl Guinn, a déclaré à TMZ qu’elle ne prenait pas les excuses de Wallen au sérieux. Après avoir regardé les excuses de Wallen, Guinn a déclaré qu’elle pensait qu’il regrettait d’avoir été surpris en train d’utiliser une insulte raciste plus qu’il ne regrettait l’acte lui-même. Elle a également émis l’hypothèse qu’il n’avait jamais pensé à la vraie signification du mot et qu’il l’avait utilisé avec insensibilité. Elle a été rebutée par l’explication de Wallen selon laquelle le mot était “enjoué” dans ce contexte, et a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de privilège blanc l’aveuglant sur la douleur qu’il causait aux autres. Elle a dit que pour sa part, Wallen n’a pas été racheté de manière satisfaisante.