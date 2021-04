Luke Bryan d’American Idol vient de perdre un autre concert après son diagnostic de Covid-19

Selon The Tennessean, qui a obtenu la confirmation d’un représentant de Luke Bryan, la star de la musique country ne se produira plus lors de la cérémonie de dimanche soir. C’est juste plus tôt ce mois-ci que Bryan a été annoncé pour se produire lors de la cérémonie de remise de prix de longue date avec plus de deux douzaines d’artistes, qui incluent toujours Maren Morris, Jimmie Allen, Little Big Town, Kane Brown et Blake Shelton, ainsi que des animateurs Mickey Guyton et Keith Urban. Le spectacle sera diffusé en direct de Nashville à partir de trois salles, le Bluebird Café, le Ryman Auditorium et le Grand Ole Opry House.