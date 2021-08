Luke Bryan décroche la 25e place du classement Country Airplay avec “Waves”

Luc Bryan a décroché son 25e n ° 1 sur le palmarès Country Airplay de Billboard avec “Waves”. Ajouté à la version deluxe de son Né ici Vivre ici Mourir ici album qui est sorti en avril, c’est le cinquième single de l’ensemble, qui ont tous dépassé le compte à rebours de la diffusion.

La chanson a été écrite par Zach Crowell, Ryan Hurd et Chase McGill, et produite par Jeff Stevens et Jody Stevens. Il atteint le sommet en passant du n ° 2 à sa 21e semaine de classement. “Waves” grimpe également de 4 à 3 lors de sa 20e apparition sur Hot Country Songs et de 30 à 24 sur le Hot 100.

Lorsque le morceau a fait ses débuts en avril, la star d’American Idol, Bryan, l’a décrit comme “une chanson sur les enfants qui tombent amoureux pendant l’été et toutes les images et tout sur la beauté de cet amour estival et sur la façon dont les émotions continuent d’affluer par vagues”. Waves est une sorte de jeu de mots, et je suis tombé amoureux de la chanson à la seconde où je l’ai entendue.

“Waves” a été précédé au n ° 1 par les sorties de single de l’album actuel « Bottes qui frappent » pendant deux semaines en septembre 2019 ; “Ce qu’elle veut ce soir” (avril 2020), “Une Marguerite” (juillet 2020), et « Un seul » en mars de cette année. Bryan est à la sixième place parmi les artistes avec le plus de gagnants Country Airplay, une liste dirigée par Kenny Chesney avec 31. Tim McGraw en a 29, Blake Shelton 28 et Alan Jackson et Détroit de George 26 chacun.

Comme indiqué par Billboard Country Update, c’est la deuxième fois qu’un album de Bryan génère au moins cinq singles country n°1. En 2015, son set Crash My Party est devenu le tout premier album country à contenir six tops des charts de son édition standard.

La 12e itération de Bryan de sa tournée à la ferme, au cours de laquelle il visitera six petites villes, doit commencer le 9 septembre à Madison, dans le Wisconsin. Il sera accompagné d’invités spéciaux Dylan Scott, Peach Pickers, Whitney Duncan et DJ Rock.

