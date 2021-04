Luke Bryan définit la tournée reprogrammée et élargie “ Fier d’être ici ”

Artiste ACM nouvellement couronné de l’année Luke Bryan a suivi ce triomphe en annonçant que sa tournée Proud To Be Right Here, élargie, commencera désormais le 8 juillet et se poursuivra jusqu’au 16 octobre.

Dylan Scott, Caylee Hammack et Runaway June, ainsi que DJ Rock, seront tous invités sur la tournée deux fois reportée, qui ouvre à Syracuse, New York. L’itinéraire comprend une date à Nashville à la Bridgestone Arena le 30 juillet et se termine à l’amphithéâtre Glen Helen à San Bernardino, en Californie.

«Il n’y a rien de plus gratifiant dans l’écriture et l’enregistrement de la musique que de pouvoir la jouer en direct pour les fans», dit Bryan. «Il y a plusieurs chansons de mon nouvel album que je n’ai jamais interprétées en direct. Je ne peux pas croire que ce moment est presque là où nous pouvons monter dans le bus de tournée et rouler dans des villes à travers l’Amérique et recommencer à faire ce que nous faisons de mieux. Ce que nous vivons pour faire!

L’album en question, Born Here Live Here Die Here, est sorti à l’été 2020, et une édition de luxe avec six nouvelles chansons est sortie le 9 avril. «Boots», «Ce qu’elle veut ce soir», «One Margarita» et «Down To One».

Les nouvelles dates de la tournée sont disponibles en prévente aux membres du fan club de la star Nut House à partir de demain (27) et en vente générale à partir du 30 avril. L’événement Bryan’s Crash My Playa 2022 est déjà à guichets fermés, enregistrant les ventes les plus rapides dans ses sept. histoire de l’année.

Itinéraire 2021 fier d’être ici:



8 juillet – Syracuse, NY – Amphithéâtre St. Joseph’s Health à Lakeview

9 juillet – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

10 juillet – Boston, MA – Xfinity Center

16 juillet – Hartford, CT – Xfinity Theatre *

17 juillet – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

18 juillet – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

22 juillet – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center *

23 juillet – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

24 juillet – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

30 juillet – Nashville, TN – Bridgestone Arena

31 juillet – Orange Beach, AL – The Wharf *

5 août – Bangor, ME – Darling’s Waterfront Pavilion

6 août – Gilford, NH – Pavillon de la Banque du New Hampshire

7 août – Gilford, NH – Pavillon de la Banque du New Hampshire

8 août – Philadelphie, PA – Pavillon BB&T

12 août – Columbia, MD – Pavillon Merriweather Post

13 août – Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

14 août – Darien Center, NY – Darien Lake Amphitheatre *

19 août – St.Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

20 août – Indianapolis, IN – Ruoff Music Center

21 août – Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

27 août – Rogers, AR – Walmart AMP

28 août – Dallas, TX – Pavillon Dos Equis

29 août – Brandon, MS – Brandon Amphitheatre *

3 septembre – Welch, MN – Amphithéâtre de Treasure Island

23 septembre – San Diego, Californie – Amphithéâtre de la North Island Credit Union

24 septembre – Phoenix, AZ – Pavillon AK-Chin

30 septembre – Bend, OR – Amphithéâtre Les Schwab

1er octobre – Bend, OR – Amphithéâtre Les Schwab

2 octobre – Portland, OR – Amphithéâtre Sunlight Supply

8 octobre – Los Angeles, Californie – STAPLES Center *

9 octobre – Mountain View, Californie – Amphithéâtre Shoreline

10 octobre – Sacramento, Californie – Amphithéâtre Toyota

14 octobre – Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint

15 octobre – Fresno, Californie – Save Mart Center *

16 octobre – San Bernardino, Californie – Amphithéâtre Glen Helen *

* indique les concerts reportés à ces dates

Dylan Scott à toutes les dates sauf du 8 au 18 juillet

Caylee Hammack à toutes les dates jusqu’au 14 août

Runaway June à toutes les dates à partir du 19 août

DJ Rock à toutes les dates

