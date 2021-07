Luke Bryan dit que la pêche à la traîne de Blake Shelton et Jason Aldean est un « cycle sans fin »

Luke Bryan, Blake Shelton et Jason Aldean ont tous fait leurs débuts dans la musique country à quelques années d’intervalle au début des années 2000, et les trois stars ont développé une amitié étroite qui se prête souvent à un peu de trolling. Cela était évident dans un récent épisode de la série de vidéos Bryan’s Rise Before Sunrise With Luke Bryan, dans le cadre du partenariat du chanteur avec Fendt, où le natif de Géorgie a discuté des compétences agricoles de ses amis.

“J’ai en fait vu Blake Shelton faire des trucs de type agricole”, a déclaré Bryan dans un clip alors qu’il conduisait un tracteur. “Il ne fait aucun doute que je suis un meilleur fermier que Blake.” Alors qu’il laisserait son ami Peyton Manning conduire le tracteur, Aldean était un non-droit, car “Jason aime trop la tequila pour être sur ce tracteur”. Bryan a expliqué sa relation avec Shelton et Aldean lors d’un récent événement de presse, plaisantant en disant que ses collègues artistes n’étaient probablement pas trop préoccupés par ses jabs ludiques. “Blake a été occupé à se marier”, a-t-il déclaré. “Et Jason, vous savez, il est probablement quelque part sur une plage quelque part. Mais je suis sûr que quand ils voient les petits coups que je lui donne, hé, c’est la beauté de ma relation avec Blake, c’est tout ce que nous faisons, c’est nous frapper l’un l’autre , puis Jason.”

“Nous pouvons tous le prendre”, a-t-il poursuivi. “Quoi qu’ils reviennent avec moi, c’est juste un cycle sans fin.” Bryan, Shelton et Aldean ont tous fait référence à l’agriculture dans leurs chansons, et Bryan a noté que “c’est une partie très importante de la musique country”. “En tant qu’artistes, nous sommes fiers de nos racines agricoles et nous sommes fiers de nos fans”, a-t-il déclaré. « Nous savons que nos fans sont également des agriculteurs qui travaillent dur, et donc chaque fois que nous pouvons faire de la musique et nous associer à une entreprise comme Fendt, tout se passe bien et cela semble naturel. Et nous aimons parler à nos fans de cette façon, en particulier à moi-même. .”

Bryan aura bientôt une autre chance de troller Shelton, qui était “occupé à se marier” avec Gwen Stefani plus tôt ce mois-ci, lorsqu’il enverra un cadeau de mariage au couple. S’adressant à PEOPLE, Bryan a confirmé qu’il n’avait pas assisté au mariage et “ne savait pas que cela se produisait”, découvrant les noces “avec le reste du monde”. “Mais … j’ai commencé ma soirée de cadeaux de mariage mentale. Je vais avoir une grosse boîte et il y aura des objets embarrassants là-dedans”, a-t-il déclaré. ajoutant: “Ce seront des objets drôles et sarcastiques, donc Blake et Gwen peuvent s’attendre à mon cadeau de mariage avec la touche Luke Bryan dessus”,