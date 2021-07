Luke Bryan est dans «l’âge d’or» de la parentalité de ses deux fils

Luke Bryan est papa de deux fils, Bo, 13 ans, et Tate, 10 ans, et la star du country profite actuellement de certaines de ses années de parentalité les plus spéciales à ce jour. Dans une nouvelle interview avec PEOPLE, Bryan a expliqué pourquoi il considère cette fois ses “années d’or” en tant que père, partageant qu’à mesure que ses fils grandissent, “il est plus facile de les laisser suivre”.

“Ils deviennent de petits hommes et ils deviennent de petits microcosmes fonctionnels de moi. Leurs personnalités sont vraiment différentes”, a-t-il déclaré. “… Ils deviennent vos copains. Je veux dire, ce sont toujours vos enfants, vous devez toujours faire la discipline et vous devez toujours leur enseigner le bien et le mal de la vie, mais ils se transforment vraiment en vos copains.” “Et je suis certainement dans l’âge d’or”, a ajouté Bryan. “Je veux dire, c’est comme l’endroit idéal pour être papa en ce moment et vous pouvez les laisser suivre.”

L’année dernière, Bryan était à la maison avec sa famille alors qu’il n’était pas sur la route en raison de la pandémie, et le groupe a pu partager un certain nombre d’expériences que Bryan a qualifiées de « trucs de liste de seau » lors d’une interview sur Live With Kelly et Ryan l’été dernier. “Je me suis dit:” J’ai eu tout l’été de congé “, et je fais juste des trucs de liste de choses à faire”, a-t-il déclaré. “J’ai chargé tous mes garçons dans mon bus de tournée et nous tombons sur une dizaine de ruisseaux à truites dans l’ouest où j’ai toujours voulu pêcher avec eux.” Le natif de Géorgie a déclaré à ABC News qu’il avait “toujours envisagé de prendre peut-être un an de congé, alors, hé, pourquoi pas 2020 ? C’était l’année”.

Avec Bo et Tate, Bryan et sa femme Caroline ont accueilli les nièces du chanteur, Jordan et Kris, et son neveu, Til, après la mort de leur père, Ben Cheshire, à la suite du décès de la sœur de Bryan Kelly en 2007. Jordan et Kris sont maintenant adultes et Til se prépare pour sa deuxième année d’université, mais la famille passe toujours beaucoup de temps ensemble. Caroline, Bo, Tate et Til sont actuellement tous sur la route avec Bryan, qui participe à sa tournée Proud to Be Right Here. Lors d’une récente tournée en Virginie, sa famille l’a surpris sur scène pour fêter son anniversaire, lui offrant des cadeaux inattendus et lui chantant “Joyeux anniversaire”.