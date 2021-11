Luke Bryan exploite le style des « gladiateurs américains » pour Halloween avec sa femme Caroline

Luke Bryan et sa femme Caroline ont poursuivi leur série de costumes d’Halloween hilarants. Dimanche, au milieu de beaucoup d’attente de la part des fans, le couple a fait ses débuts avec ses costumes d’Halloween 2021, canalisant leurs gladiateurs américains intérieurs avec leur vision de la série de compétitions à succès qui voit des héros américains de tous les jours se mesurer aux gladiateurs de la série.

Bryan a révélé leurs costumes sur Instagram dimanche après-midi, partageant une photo de lui et de sa femme assis sur le hayon d’une camionnette avec leur chien, Choc. Alors que le chien bien-aimé ne portait aucun costume, Bryan et sa femme étaient parés de costumes ressemblant à ceux que portent les concurrents de la série. Bryan a sous-titré le message, « toujours un plaisir [Halloween] avec celui-ci », a ensuite révélé que sa femme « nous avait même fait participer à un concours de gladiateurs américains ». Train » montrant le couple et leurs deux fils, Bo et Tate, s’affrontant dans une série de compétitions féroces. Caroline a plaisanté, « quand tu es la famille folle que tout le monde s’interroge… C’est nous! »

Le plaisir d’Halloween ne s’est pas arrêté là, cependant. Alors que les fans applaudissaient pour les looks inspirés des gladiateurs américains, Bryan et Caroline étaient occupés à sortir des ensembles rouges, blancs et bleus et à enfiler leurs prochains costumes pour la journée. Plus tard dans la soirée, Caroline a révélé qu’elle et son mari se sont également déguisés en leur « vraie identité ….. ‘Tweedle Dee et Tweedle Dum' ». pantalons rouges et chemises jaunes, complétant les looks avec des chapeaux hilarants.

Au cours des dernières années, les costumes d’Halloween de Bryan et de sa femme sont devenus assez connus et très attendus, car ils choisissent toujours d’aller rire. Pour Halloween 2020, le couple est allé comme une souris et un morceau de fromage, avec le crooner country un unitard jaune vif, un chapeau haut de forme, des Crocs jaunes et un gros morceau de fromage retenu par des bretelles alors que sa femme portait une tenue grise en peluche. Avant cela, le couple était devenu des personnages d’Elf, une paire d’autruches, un écureuil et un gland.

S’ouvrant sur les costumes hilarants en 2016, Bryan a déclaré aux journalistes que les fans ont sa femme à créditer pour les ensembles humoristiques. Bran a révélé que sa femme choisit toujours mon costume d’Halloween et que je n’ai pas le choix. Donc, le matin d’Halloween, je verrai dans quoi elle va me mettre et je devrai l’assumer … C’est le cas depuis un bon bout de temps – probablement depuis six ans. »