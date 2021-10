Luke Bryan fait sa meilleure impression d’Elvis pour Katy Perry en tant qu’hôte invité « Ellen »

Luke Bryan canalise son Elvis Presley intérieur alors qu’il se prépare à lancer sa résidence à Las Vegas au Resorts World Las Vegas le 11 février. a accueilli The Ellen DeGeneres Show, s’ouvrant sur l’influence de Presley sur sa musique et sur son style d’interprétation.

« J’avais le ‘Elvis 33’ (disque) et c’était d’Elvis au Hilton, et ils ont fait un album live », a-t-il déclaré. « J’étais un gamin dans ma chambre en train d’écouter Elvis en direct de Las Vegas. C’était l’un de mes disques principaux. » Bryan a même canalisé le style de crooning caractéristique de Presley en chantant quelques mesures du single à succès de l’icône de 1970, « The Wonder of You », capturant même certains des maniérismes de la rock star. « Quand personne d’autre ne peut me comprendre / je suppose que je ne saurai jamais pourquoi / tu m’aimes comme tu le fais », a chanté Bryan dans le style de Presley. « C’est l’émerveillement / l’émerveillement de vous. »

Les spectacles de Presley à Sin City étaient légendaires, et c’est la même ambiance que Bryan essaie d’apporter à sa résidence. « Tout le monde vient à Vegas pour faire la fête et s’amuser et j’ai l’impression que mon catalogue contient des chansons qui vont vraiment améliorer et rendre cette expérience encore plus amusante », a déclaré la star de country à PEOPLE en mai. « Il n’y a rien de plus amusant que d’être sur scène et d’être le maître de cérémonie, le maître de la fête. Je vais vraiment apprécier d’être sur scène et de me connecter avec mes fans dans un cadre plus intime. » Il a ajouté: « Ça va être chouette d’être sur une scène qui est un peu comme mon propre terrain de jeu. »

Bryan a même lancé quelques idées à Perry, qui s’apprête à lancer sa propre résidence à Las Vegas en janvier. « Même Katy Perry et moi avons discuté sur le plateau d’Idol – elle planifie et crée déjà son spectacle », a-t-il déclaré, plaisantant que l’interprète de « Firework » « planifie ses tenues un an à l’avance ». Il a poursuivi: « Ses spectacles sont incroyablement amusants, donc je pense que tout le monde peut rester dans sa propre voie, mais vraiment se nourrir de l’énergie de l’autre et tirer le meilleur parti de Vegas. »