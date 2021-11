Luke Bryan, Keith Urban et d’autres rejoignent la programmation des artistes des CMA Awards

Keith Urbain, Luc Bryan, Gabby Barrett, Thomas Rhett, Dierks Bentley avec Breland et Hardy, Jennifer Hudson et Zac Brown Band ont rejoint la liste des artistes pour la 55e cérémonie annuelle des CMA Awards le 10 novembre.

Les Cérémonie CMA doit avoir lieu à la Bridgestone Arena de Nashville et sera diffusé en direct aux États-Unis sur ABC de 20 h à 23 h HE ce soir-là.

Le double lauréat de l’artiste de l’année CMA et animateur de cette année, Luke Bryan, interprétera son nouveau single « Up » dans l’émission étoilée, tandis que la chanteuse, actrice et vedette du biopic d’Aretha Franklin, Respect, Hudson fait ses débuts sur le Scène des CMA Awards.

Carrie Underwood et Jason Aldean s’uniront sur scène aux CMA Awards 2021 le mois prochain pour la première mondiale à la télévision de leur collaboration à succès « If I Didn’t Love You ».

Également sur la liste des artistes, Luke Combs, Miranda Lambert, Old Dominion, Chris Stapleton, et, dans un autre duo, Chris Young et Kane Brown, interprétant leur propre collaboration à succès « Famous Friends ». Ces deux derniers artistes ont trois nominations lors de la cérémonie de 2021.

Trois fois consécutives Groupe vocal CMA de l’année Dominion, qui sont à nouveau en nomination dans cette catégorie cette année, chantera « I Was on a Boat That Day », tandis que Stapleton, déjà dix fois lauréat des CMA Awards qui a cinq nominations pour cette année, y compris l’artiste de l’année CMA, livrera « Cold » de son album nominé pour l’album CMA de l’année Recommencement.

Les nouveaux noms rejoignent le artistes précédemment annoncés aux prix, Jimmie Allen, Brothers Osborne, Eric Church, Dan + Shay, Mickey Guyton avec Brittney Spencer et Madeline Edwards, Carly Pearce et Ashley McBryde et Blake Shelton.

Les CMA Awards ont été diffusés pour la première fois en 1967, l’année suivant leur premier événement. Cela en fait le programme annuel de récompenses musicales le plus ancien diffusé sur le réseau de télévision. L’émission est diffusée sur ABC depuis 2006.

Visitez le site officiel de l’AMC pour plus d’informations.