Luke Bryan lance une nouvelle sortie émotionnelle « Songs You Never Heard »

Luc Bryan a fait ses débuts avec la nouvelle chanson émotionnelle “Songs You Never Heard” en tant que dernière sortie de Capitol Nashville. Écrit par le héros country avec Josh Osborne et Luke Laird, il est inspiré par le défunt frère de Bryan, Chris, décédé dans un accident de voiture en 1996.

Les paroles de la chanson abordent les tubes et les stars country que les frères écoutaient ensemble, avec des vérifications de nom pour Détroit de George et Keith Whitley et des références à des chansons de Clint Black, Alan Jackson, et Tracy Lawrence.

Le narrateur continue ensuite à penser à la musique que son frère n’a jamais eu la chance d’entendre, y compris le tube du Top 10 de Jamey Johnson en 2008, « In Color », qui a ensuite été élu chanson de l’année à l’ACM et au CMA. Récompenses. Autobiographiquement, “Songs You Never Heard” imagine également le frère décédé du chanteur accompagnant la star en tournée de nos jours, comme son plus grand fan.

« J’ai écrit des chansons au fil des ans qui parlent vraiment de la perte de mon frère, mais je ne pense pas que l’une d’entre elles soit aussi bonne que celle-ci décrit qui il était », dit Bryan. “C’était un grand fan de musique country et je pense à quel point ce serait incroyable de l’avoir dans ma vie, et comment le regarder réagir à toutes ces chansons, et le regarder réagir à ma carrière.

“Et le fait que nous ne puissions pas faire cela, je pense que cela rend vraiment hommage à cela”, poursuit-il. « Il y a beaucoup de gens qui ont perdu un frère ou une sœur et cela les fera penser au même sentiment. »

Il a été annoncé mardi (3) que Bryan reviendra en tant que juge sur American Idol avec Katy Perry et Lionel Richie, et animera Ryan Seacrest, pour leur cinquième saison sur ABC, et la 20e saison globale de la série au printemps 2022.

Écoutez le meilleur de Luke Bryan sur Apple Music et Spotify.