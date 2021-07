Luke Bryan “n’était pas fou de” “ivre de vous” au début

“Drunk on You” est l’un des plus gros succès de Luke Bryan, mais la star country a récemment admis qu’il n’était pas trop sûr de la chanson au début. “Drunk on You” a été écrit par Rodney Clawson, Chris Tompkins et Josh Kear, mais il y avait une ligne qui a fait réfléchir Bryan.

“Ce qui se passe avec moi, c’est” Drunk on You “, je n’en étais pas fou”, a-t-il déclaré à Kelleigh Bannen sur Essentials Radio sur Apple Music Country. “Les haut-parleurs font, boum, boum. Je dirais, et Jake Owen et moi en avons parlé, nous ne pouvions pas déterminer si c’était ringard ou non, et cela nous jetait.” Le refrain de “Drunk on You” se lit comme suit : “Fille, tu fais boum boum mes haut-parleurs / Danse sur le hayon à la pleine lune / Ce genre de chose fait qu’un homme va mmm mmm / Tu as l’air si bien dans ce qui reste de ces jeans bleus / Une goutte de miel sur l’argent fait que ça doit être / Le meilleur buzz que je vais jamais trouver / Hé, je suis un peu bourré de toi / Et défoncé en été.”

“Drunk on You” est sorti en 2012 en tant que troisième single de l’album Tailgates & Tanlines de Bryan et le premier single que le natif de Géorgie n’a pas co-écrit. Il est allé au n ° 1 du palmarès Billboard Hot Country Songs et a été certifié 5x Platinum par la RIAA. Le morceau est l’un des favoris des concerts de Bryan, et le chanteur a déclaré à Bannen qu’il gardait toujours à l’esprit son spectacle en direct lors de l’écriture et du choix des chansons.

“J’écris pour la période du spectacle en direct et je choisis des chansons pour le spectacle en direct”, a-t-il déclaré. “Et puis, je pense que c’est comme ça que j’ai toujours été. J’imagine tout ce que j’ai fait, ma première vision est ce que la foule fera? Point. J’ai l’impression que la foule fait, s’ils ‘ ils pleurent sur ‘Drink a Beer’, ils vont pleurer dans leur voiture à la radio.”

Il veut également s’assurer que ses performances sont à la hauteur de ce que les gens entendent sur ses albums. “Voici ce que vous devez prouver, et c’est un gros problème. C’est un gros problème”, a expliqué Bryan. « Quand vous venez à un concert et que la personne chante mieux que vous ne l’imaginez, alors vous avez cuisiné le meilleur filet mignon de la planète, n’est-ce pas ? Quand les gens vont à un spectacle et que quelqu’un… ne sonne pas bien du tout », alors vous venez probablement de perdre ce fan.”