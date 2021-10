Luke Bryan s’arrête pour aider une femme avec un pneu crevé sur le bord de la route dans une vidéo virale

Luke Bryan est venu en aide à une femme chanceuse après qu’elle ait crevé un pneu au milieu du Tennessee. Courtney Potts a révélé lundi sur les réseaux sociaux qu’après que le pneu de sa voiture se soit crevé et qu’elle ait été forcée de s’arrêter pour attendre de l’aide, nul autre que la chanteuse de « Country Girl » est venu à son aide et l’a aidée à reprendre la route.

Partageant une vidéo de la chanteuse country en train de se salir pour changer son pneu, Potts a écrit sur TikTok: « Quand mon pneu a éclaté dans une petite ville du Tennessee, qui s’est arrêté pour aider? Luke Bryan. Il mérite tous les éloges. … Je Je ne le remercierai jamais assez de s’être arrêté pour m’aider, moi et mes bébés. » Elle a ajouté plus de vidéo de la rencontre sur sa page Instagram, écrivant à côté des images du juge d’American Idol enlevant les écrous de roue de son pneu : « Merci encore @lukebryan. Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir aidé, moi et mes enfants ! notre journée tellement mieux. »

@courtneypotts @LukeBryan, je ne le remercierai jamais assez de s’être arrêté pour m’aider, moi et mes bébés ! ♬ Qu’est-ce qui fait de vous un pays – Luke Bryan

« Je ne peux même pas y croire !!! Tellement fou !! » une personne a commenté la vidéo, tandis qu’une autre s’est exclamée : « C’est pourquoi il est une légende même avec toute cette célébrité et cet argent et il est toujours une personne formidable, je l’adore, mec. » Un autre utilisateur a écrit : « Aimez-le encore plus après avoir vu ça. Quelle bonne chose à faire ! »

Bryan et sa famille ont redonné d’une autre manière au cours du week-end, en organisant leurs troisièmes Red Bird Games annuels au profit de la Fondation Brett Boyer. L’épouse de Bryan, Caroline, a été inspirée pour lancer la collecte de fonds après le décès de la nièce Sadie Brett Boyer, décédée en 2017 des suites de complications du syndrome de Down et d’une malformation cardiaque congénitale, et les Red Bird Games aident à collecter des fonds pour la recherche d’options de traitement pour le cœur congénital. problèmes.

Bryan peut être vu sur des photos de l’événement publiées sur Instagram. « Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont participé à l’événement et à la maison avec vos généreux dons. Notre Brett souriait par beau temps et beaucoup de bourdons encerclant les fleurs sauvages, et nos amis #heartwarior célébraient avec nous », la fondation écrit dans la légende.