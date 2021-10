Luke Bryan sera l’hôte des CMA Awards 2021

Les CMA Awards ont officiellement leur hôte pour la prochaine cérémonie. Lundi, des médias tels que Deadline ont annoncé que Luke Bryan serait l’hôte des CMA Awards de cette année, qui seront diffusés le 10 novembre. Cela marquera non seulement les débuts de Bryan en tant qu’animateur, mais ce sera également la première fois en près de deux décennies que le cérémonie aura un hôte solo.

Les CMA Awards seront diffusés sur ABC le 10 novembre. Bryan, qui a remporté le prix de l’artiste de l’année de l’AMC à deux reprises dans le passé, sera le seul hôte de la cérémonie pour la soirée. Au cours des deux dernières décennies, deux animateurs ont assumé des fonctions aux CMA Awards. En 2020, Reba McEntire et Darius Rucker ont animé. McEntire a également co-organisé l’année précédente avec Carrie Underwood et Dolly Parton à ses côtés. De 2008 à 2018, Underwood a co-organisé les CMA Awards avec Brad Paisley. Bryan a fait une déclaration sur le fait d’être l’hôte solo de l’émission. Il a expliqué que ce sera une tâche difficile à gérer, mais il est prêt à relever le défi.

« Les CMA Awards sont l’une des plus grandes soirées de l’année pour la musique country », a déclaré Bryan. « Être invité à organiser les CMA Awards était définitivement une chose à laquelle j’ai beaucoup réfléchi avant de répondre. La pression qui en découle peut être écrasante, mais sachant que je peux aider à honorer et célébrer tant de mes amis, je le savais était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. » Le juge d’American Idol a ensuite réfléchi aux hôtes des années passées. Le chanteur a rendu hommage aux icônes de la musique country telles que Kenny Rogers et Barbara Mandrell qui ont accueilli dans le passé en plus de certains des hôtes les plus récents de la cérémonie.

« Je veux dire, ayant grandi en Géorgie, je me souviens avoir regardé Vince Gill, Reba, Brooks & Dunn, Kenny Rogers, Barbara Mandrell, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils étaient si bons », a-t-il expliqué. « Et puis en faisant partie de cette incroyable famille de musique country et assis au premier rang pendant que Brad Paisley, Carrie Underwood et Darius Rucker prenaient les rênes, tous ces artistes sont des héros et des amis, et je suis honoré d’avoir mon nom inclus dans ce groupe. J’ai hâte de le rendre amusant et mémorable et d’utiliser cette plate-forme pour continuer à faire briller la musique country. «