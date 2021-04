Luke Bryan, Thomas Rhett et Carly Pearce triomphent aux ACM Awards 2021

Luke Bryan a remporté le titre très convoité de l’artiste de l’année lors de la 56e cérémonie des Academy of Country Music Awards hier soir à Nashville. Bryan était absent, après avoir récemment été testé positif pour Covid-19, bien qu’il soit revenu à son rôle sur American Idol après un rétablissement rapide. D’autres grands honneurs de l’ACM sont allés à Maren Morris, Thomas Rhett, et Chris Stapleton.

Les prix ont eu lieu conjointement au Ryman Auditorium, au Bluebird Café et au Grand Ole Opry House, co-animé par Keith Urban et Mickey Guyton et diffusé en direct sur CBS. Ils sont venus seulement huit mois après le spectacle retardé de 2020. Bryan a remporté la catégorie Entertainer devant ses collègues nominés Eric Church, Luke Combs, Rhett et Stapleton.

Morris a remporté à la fois l’artiste féminine, dans une liste restreinte qui comprenait également Kelsea Ballerini, Miranda Lambert, Ashley McBryde et Carly Pearce. Rhett était artiste masculin de l’année avant Dierks Bentley, Combs, Church et Stapleton, tandis que ce dernier artiste a remporté l’album de l’année pour recommencer. Morris a également remporté la chanson de l’année avec le grand succès «The Bones». Elle a chanté son duo «Chasing After You» avec son mari Ryan Hurd lors de l’événement et a tweeté «cette nuit n’est pas réelle».

La course remarquable de Dan + Shay s’est poursuivie en étant nommés Duo de l’année, tout comme Gabby Barrett avec New Female Artist. Jimmie Allen a été nommé nouvel artiste masculin, tandis que Old Dominion a remporté le titre de groupe. Les ACM 2021 ont également marqué le succès de Kane Brown, dont «Worldwide Beautiful» a été la vidéo de l’année.

Dans un prix annoncé précédemment, Carly Pearce et Lee Brice ont remporté le single de l’année avec «I Hope You’re Happy Now», qui a également été nommé événement musical de l’année. «Vous tous, je suis sérieusement à court de mots. Plus tard », a-t-elle posté.

Parmi les performances aux ACM, Guyton a livré «Hold On» du film Breakthrough, tandis que Alan Jackson a chanté un mélange de son tube classique “Drive” et de sa nouvelle chanson “Tu seras toujours mon bébé (écrite pour les mariages de filles).” Dierks Bentley a fait équipe avec la guerre et le traité pour une couverture de bluegrass de U2«Pride (In The Name Of Love)» du Station Inn. Parmi les autres faits saillants, citons «Martha Devine» de McBryde de Nashville’s Bridge Building, d’où Dame A a également fait «Like A Lady»; Ouverture de Miranda Lambert et Elle King «Ivre et je ne veux pas rentrer à la maison»; et Church’s «Bunch of Nothing», extrait de son nouvel album Heart.