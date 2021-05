Luke Campbell envoie son soutien à Ryan Garcia, parle de la santé mentale et remercie Tyson Fury d’avoir aidé à faire tomber les barrières

Ouvrir la santé mentale n’est pas facile, et c’est pourquoi Luke Campbell n’a que de l’admiration pour son ancien adversaire Ryan Garcia.

Le mois dernier, Garcia s’est retiré de son combat contre Javier Fortuna et a révélé qu’il prenait une pause de la boxe, citant la nécessité de “ gérer ma santé mentale et mon bien-être ”.

.

Campbell a perdu contre Ryan Garcia lorsque le couple s’est battu en janvier

Le poids léger de 22 ans s’est imposé comme un véritable prétendant au titre mondial et a battu Campbell en janvier.

La décision de Garcia de se retirer d’un combat pour cette raison est une situation rare dans la boxe – un sport où les qualités machistes sont généralement appréciées et les faiblesses perçues enterrées.

Le médaillé d’or olympique Campbell, qui s’est apparemment bien entendu avec le jeune combattant américain malgré leur rivalité, l’a félicité pour avoir pris la parole.

«En tant qu’homme, vous êtes censé être le puissant alpha dominant et il est difficile pour les gars de parler de vos sentiments», a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

.

Campbell a envoyé son soutien à Garcia après que le jeune boxeur ait pris du recul par rapport au sport

«Les goûts de Ryan s’ouvrant et disant qu’il doit travailler sur lui-même et des choses comme ça, il faut énormément de balles pour sortir et dire ça.

«J’ai fait des commentaires dans les médias qu’il a vus. J’ai partagé son message sur ce qu’il a mis en place. J’espère qu’il va bien et qu’il reviendra se sentir mieux en lui-même.

«J’ai fait ça et il l’a vu. Il sait qu’il a du soutien là-bas.

«Les gens peuvent tout avoir, mais ont encore des problèmes de santé mentale. Ils pourraient avoir assez d’argent à la banque pour ne pas avoir de problèmes, une bonne famille et tout ça, mais les gens traversent encore des phases de problèmes de santé mentale.

.

Campbell recueille des fonds et sensibilise à l’organisme de bienfaisance de prévention du suicide CALM

Il y a eu une tendance à une plus grande ouverture dans la boxe autour de la santé mentale avec des grands noms comme Tyson Fury – le champion du monde des poids lourds – parlant ouvertement de leurs luttes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus facile de parler de santé mentale maintenant, Campbell a déclaré: «Il semble que c’est ainsi. Tyson Fury a été ouvert et honnête à propos de ses problèmes, et cela a aidé beaucoup d’autres personnes.

«En tant que boxeur, j’ai l’impression que nous traversons beaucoup de choses mentalement. Je pense que c’est l’un des sports les plus difficiles au monde, sinon le plus difficile. Nous avons traversé énormément de choses.

«Lorsque nous nous sentons déprimés, fatigués et dégoûtés, nous devons toujours garder un esprit positif et fort que vous allez gagner et que vous pouvez faire mieux.

«J’ai vécu des combats pour le titre mondial et les Jeux olympiques où je me suis mis beaucoup de pression pour performer et m’efforcer d’être le meilleur et les camps d’entraînement ont été difficiles.

«J’ai traversé des événements majeurs et j’ai eu de grandes occasions. Tout cela est très difficile mentalement.

L’ancien challenger du titre mondial des poids légers fait ce qu’il peut pour sensibiliser le public à la santé mentale et organise un événement à l’appui de l’organisme de bienfaisance de prévention du suicide, la Campagne contre la vie misérable (CALM).

Chaque jour, 18 personnes perdent la vie par suicide au Royaume-Uni. C’est pourquoi le 10 mai je retourne officiellement à la boxe pour soutenir @theCALMzone 🥊 18 adversaires différents, 18 rounds de boxe (ombre), tout en discutant ouvertement de nos propres expériences en matière de santé mentale. pic.twitter.com/9zuF9VPzos – Luke Campbell MBE (@ luke11campbell) 14 avril 2021

Campbell reviendra à la boxe le 10 mai où il parlera de santé mentale en 18 rounds contre 18 adversaires célèbres en direct sur Instagram.

Parmi les participants figurent le présentateur Gabby Logan, le comédien Tom Davis et le musicien Danny Jones.

«Il y avait quelques jeunes enfants qui se sont suicidés non loin de chez moi. Cela m’a vraiment bouleversé et j’en parlais à mon équipe », a déclaré Campbell.

«Ils ont dit en mai qu’il y avait une semaine de sensibilisation à la santé mentale, alors nous avons prévu de faire quelque chose pour sensibiliser le public.

«Nous faisons les 18 tours parce qu’en moyenne, il y a 18 personnes par jour qui se suicident.

«J’ai un invité incroyable qui vient et qui participe. Cela montre qu’il y a beaucoup de gens qui s’en soucient et qui veulent aider et créer une prise de conscience et les aider à traverser ce qu’ils vivent mentalement.

«Tout le monde participe, ce sont tous de grands noms et des gens très occupés, je ne peux donc pas les remercier assez d’avoir pris part à cela et de montrer qu’ils se soucient d’eux et essaient d’aider aussi.»

.

Campbell a perdu ses deux derniers combats avec son avenir actuellement incertain

L’avenir de Campbell en boxe est toujours en suspens après avoir perdu ses deux combats précédents.

Il a perdu son combat pour le titre mondial contre Vasyl Lomachenko en août 2019, puis à nouveau contre Garcia plus tôt cette année.

Le joueur de 33 ans est toujours en forme, mais il ne sait pas encore qui et quand il se battra ensuite.

Campbell a ajouté: «Je ne suis pas encore trop sûr. Je tourne dans la salle de sport et je reste en forme. J’ai ces 18 tours à venir, mais à part ça, j’ai juste été occupé à faire d’autres choses.

Luke Campbell organise “ The Hardest Fight ” à l’appui de CALM (Campaign Against Living Miserably) – affrontant 18 adversaires différents du monde du sport et du divertissement pour sensibiliser les 18 personnes qui perdent tragiquement leur vie au suicide chaque jour dans le ROYAUME-UNI. Vous pouvez contribuer ici.