Luke Campbell prend sa retraite de la boxe à 33 ans pour passer plus de temps avec sa famille après avoir «réalisé son rêve» de médaille d’or olympique

Luke Campbell a annoncé qu’il avait pris sa retraite de la boxe à l’âge de 33 ans.

Le médaillé d’or olympique de Londres 2012 a rejoint la couverture télévisée en direct des Jeux olympiques vendredi matin et a annoncé sa décision à l’antenne, confirmant qu’il prévoyait désormais de passer plus de temps avec sa famille.

Campbell a terrassé Ryan Garcia lors de son dernier combat, mais a finalement été KOd

La déclaration de retraite de Campbell a déclaré: «Après beaucoup de réflexion et de réflexion, j’ai décidé que le moment était venu de raccrocher mes gants et de me retirer de la boxe.

«Dès que je suis entré pour la première fois dans le club de boxe amateur de St. Paul à Hull, mon rêve a toujours été de gagner les Jeux olympiques.

«En remportant l’or à Londres 2012, devant le soutien à domicile et ma famille, j’avais déjà, à bien des égards, réalisé mes espoirs et mes aspirations dans le sport avant même le début de ma carrière professionnelle.

« Donc, alors que pour de nombreux professionnels, tout commence, pour moi, c’était plus un bonus.

“Et quel bonus cela s’est avéré être, en réalisant plus que ce à quoi je m’attendais et en me donnant des souvenirs que je n’oublierai jamais.

«De faire mes débuts à Craven Park, aux combats à Wembley, en battant des rivaux nationaux, en affrontant des stars livre pour livre en Amérique et ici au Royaume-Uni, en tête d’affiche des pay-per-views et toujours prêt à affronter n’importe qui, ça a été une course incroyable.

« Ma victoire la plus fière en tant que professionnel a probablement été de gagner le soutien des fans.

“Chaque combat, tout comme mes débuts le 13 juin 2013, jusqu’à mon dernier le 2 janvier 2021, les acclamations et les messages d’encouragement ont toujours été monumentaux

« Tout au long de ma carrière, j’ai essayé de me mesurer aux meilleurs de l’industrie et je n’ai jamais reculé devant personne.

Vasyl Lomachenko a battu Campbell en août 2019

«Je suis tellement reconnaissant que cela ne soit pas passé inaperçu des supporters et je vous apprécie tous. L’année dernière en boxe a cependant été difficile.

« Un camp d’entraînement extrêmement long loin de ma famille m’a permis de ne passer que quelques jours avec mon nouveau-né et m’a également permis de passer Noël à l’autre bout du monde.

« C’est dans ces moments-là que vous réalisez ce qui est vraiment important dans la vie. J’ai vécu mes rêves et j’ai accompli plus que je ne l’aurais jamais imaginé.

« De la même manière que mon père a pu assister à mes plus grandes réalisations, je veux pouvoir le faire pour mes enfants et m’assurer d’être toujours là pour voir leurs plus grands triomphes.

“La boxe fait partie de moi depuis l’âge de 13 ans et je n’aurais pas pu atteindre la moitié des hauteurs que j’ai sans le soutien incroyable de ma femme Lyndsey, qui a été avec moi à chaque pas et à chaque coup de poing du façon.

.

Campbell est un challenger à deux reprises pour le titre mondial, mais n’a pas remporté de ceinture majeure chez les pros

“J’ai hâte de passer plus de temps avec toi et nos trois beaux garçons. Merci à mon héros méconnu ma mère, la véritable source d’énergie et un soutien sans fin.

“Merci également à Charlie et Karen, à Mike Bromby pour s’être occupé de moi au début, à toutes les personnes impliquées dans l’équipe de Grande-Bretagne, en particulier Dave Alloway, Lee Pullen, Rob McCracken, Paul Walrmsley et Bob Dilon.

“Aussi, à Jorge Rubio et Stevie Smith, Salo Grosfeld et Robert Mazzucchelli à Miami, à Shane, Jake et Barry McGuigan, à Josh Pritchard, ma physio Lisa Wiles, à Matchroom, Eddie Hearn et Frank Smith que j’ai été avec toute ma carrière, Sky Sports et DAZN, à mon agent Leisa Maloney, à mes amis Steven Ramster, Kenny Marsden et Kane Campbell. Et à toute la ville de Hull. La liste pourrait s’allonger encore.

« Enfin, merci à mon plus grand fan, mon père.

« Vous avez toujours cru en moi, en me disant dès le premier jour que je gagnerais les Jeux olympiques, puis, plus tard dans votre vie, en me montrant exactement à quoi ressemble un vrai combattant. Tu me manques et je ne cesserai jamais d’essayer de te rendre fier.

« Et maintenant, pour le prochain chapitre, je suis ravi de commencer. »