Luke Combs paie les funérailles de 3 hommes décédés au Faster Horses Festival

Luke Combs a payé les frais funéraires de trois hommes décédés au Faster Horses Festival au Michigan International Speedway plus tôt ce mois-ci, rapporte WLNS. Un publiciste a confirmé que la star country, qui était en tête d’affiche de la programmation du festival le 16 juillet, avait payé les funérailles mais n’avait pas souhaité commenter la question.

Dawson Brown, 20 ans, Kole Sova, 19 ans, et Richie Mays Jr., 20 ans, se trouvaient dans une caravane dans un terrain de camping près du concert lorsqu’ils ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Ils ont été retrouvés morts à l’intérieur de la caravane le 17 juillet et deux autres qui se trouvaient à l’intérieur ont été transportés à l’hôpital dans un état critique et restent hospitalisés. Un générateur a été trouvé près de la remorque qui serait à l’origine de l’exposition au monoxyde de carbone. Un GoFundMe pour les victimes a presque atteint son objectif de 65 000 $. La collecte de fonds a été organisée par les Michigan Center Athletic Boosters plus tôt cette semaine pour soutenir les familles de Brown, Sova et Mays ainsi que Rayfield Johnson et Kurtis Stitt, les deux autres hommes qui ont été blessés dans l’incident. Les boosters répartiront les bénéfices également entre les cinq familles. Le produit bénéficiera également aux frais médicaux de Johnson et Stitt et aux futures bourses au nom de Brown, Sova et Mays.

En plus de la mort des trois hommes, une femme de 30 ans, Melissa Havens, a été retrouvée décédée sur le terrain du festival tôt samedi matin dans un incident sans rapport. Billboard partage que la police attend les résultats d’un rapport de toxicologie avant de publier des détails supplémentaires. Un GoFundMe a également été mis en place pour prendre en charge les frais funéraires de Havens et de sa fille de 6 ans.

Le lundi 19 juillet, Brian O’Connell, président des tournées country de Live Nation, a publié une déclaration partagée sur les pages de médias sociaux du Faster Horses Festival. “Nous tous, membres de la famille Faster Horses Festival, sommes profondément attristés par les pertes tragiques de ce week-end, comme l’a confirmé le département du shérif du comté de Lenawee”, indique le message. “Nous continuerons à rester en contact étroit avec le shérif du comté de Lenawee et tous les autres organismes d’application de la loi, et suivrons leur exemple concernant toutes les informations telles qu’elles sont officiellement confirmées. Nos cœurs sont brisés pour les familles, les amis et les proches.