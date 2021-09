Luke Donald, ancien numéro 1 de l’Open d’Espagne

in

L’anglais luc donald, ancien numéro un mondial, est l’une des nombreuses attractions d’ACCIONA Open d’Espagne présenté par Madrid, qui a lieu au Club de Campo Villa de Madrid entre 7 et 10 octobre avec la présence également assurée de Jon Rahm, aux côtés du golfeur britannique par le fait que, pour sa part, le Basque est l’actuel numéro 1 du classement détenu par Luke Donald il y a une décennie.

Quatre victoires avec l’équipe européenne à la Ryder Cup, la Coupe du monde 2004 avec Paul Casey, cinq victoires sur le PGA Tour, six sur l’European Tour et deux sur le Japan Circuit constituent les plus remarquables de son palmarès de service. Le week-end dernier, Luke Donald a été vice-capitaine de l’Europe lors de la Ryder Cup qui s’est jouée à Whistling Straits (Wisconsin).

C’est la curieuse circonstance que le golfeur britannique entretient une relation privilégiée avec Madrid, puisque son brillant assaut sur le sommet du golf mondial, culminant en 2011, a commencé dans la capitale de l’Espagne douze mois plus tôt, lorsque Luke Donald s’est brillamment imposé au Masters de Madrid 2010.

Avec ce triomphe, le golfeur anglais a pris un tournant radical dans sa carrière, brisant quatre années de frustration et de sécheresse pour le titre, puis s’est hissé dans le top 10 mondial (neuvième place) et a couru, grâce à cette bonne position, jouer la Ryder Cup. , un objectif qui a finalement été atteint dans le cadre de l’équipe européenne qui a battu l’Américain au Celtic Manor.

Bien qu’il ait mené le Masters de Madrid dès la première journée en 2010, il s’agissait d’une victoire âprement disputée avec un aigle au 16e trou de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. “La victoire à Madrid m’a ouvert de nombreuses portes, ce fut un regain de confiance et une grande satisfactionEh bien, cela m’a montré qu’un travail bien fait payait enfin. Ma carrière de numéro un mondial a commencé à Madrid. A partir de là, les choses ont commencé à très bien se passer, en partie à cause du changement d’attitude, beaucoup plus responsable depuis que j’ai eu ma fille », a-t-il déclaré juste avant de commencer l’édition 2011 du Madrid Masters.

Maintenant, Luke Donald revient à un Open d’Espagne en tant qu’ancien numéro 1 qui donnera plus de lustre au tournoi. La présence à Madrid de l’actuel numéro 1 se confirme également Jon Rahm.