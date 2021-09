Luke Edward Hall lancera une marque avec le groupe Wemanage basé à Milan – WWD

MILAN — L’étoile montante britannique Luke Edward Hall lancera une nouvelle marque l’année prochaine en collaboration avec le cabinet de conseil stratégique basé à Milan Wemanage, le principal investisseur du label.

Nommée Chateau Orlando, la marque lifestyle couvrira une gamme de catégories de produits, allant des vêtements à la décoration intérieure.

« Je m’inspire d’un mélange éclectique d’influences : art ancien et contemporain, vieilles maisons et jardins, vêtements vintage, musique pop des années 80, folklore et mythologie, fleurs, livres et voyages. Une grande partie de ce que j’essaie d’évoquer dans mon travail est un sens du temps et du lieu, qui se rapporte à mes expériences mais prend une aura d’un autre monde dans la mémoire ; Chateau Orlando est une nouvelle et passionnante extension de mon univers », a déclaré Hall, qui, à seulement 32 ans, a déjà collaboré avec plusieurs entreprises prestigieuses, dont Burberry, Liberty et Ginori 1735.

« Je suis ravi de travailler avec Wemanage sur notre nouveau projet passionnant. Après avoir travaillé ensemble auparavant sur un projet avec Emporio Sirenuse, j’ai eu l’idée que nous serions capables de créer quelque chose de spécial et rempli d’énergie. Notre objectif est de créer des articles pour la personne et la maison qui parlent d’optimisme et de joie, qui ont une histoire et qui ont été conçus de manière responsable.

Fondé en 2013 par un groupe comprenant Marina Piano, vétéran de la communication et du marketing de la mode, Leonardo Arienti, Matteo Patalano et Paolo Ruggiero, Wemanage a été créé dans le but d’assister les start-ups, ainsi que les marques de taille moyenne, dans la conception, la mise en œuvre et exécution des stratégies de marché et des activités de développement commercial.

En 2016, les cofondateurs de Wemanage, répondant aux demandes croissantes du marché, ont décidé de créer, avec le soutien d’Alessandro Manzi et Francesco Ferrari, K-448, une société spécialisée dans le développement de stratégies de marketing numérique et de contenu créatif. Actuellement division à la croissance la plus rapide au sein du groupe, K-448 travaille non seulement avec des start-up et des petites et moyennes marques, mais aussi avec de plus grandes marques, dont Gucci et Bulgari.

Un an après la fondation de K-448, Wemanage Group a décidé de lancer Arebour qui, dirigé par Manzi, un créateur de mode, propose des services de conseil pour la conception et le développement de produits, tandis qu’en 2019, la créatrice italienne de contenu numérique Alessandra Airò, qui est personnellement gérée by Next, a rejoint le groupe en tant que directeur créatif et partenaire de 1984, qui se concentre sur les relations publiques numériques et le marketing d’influence.

Luke Edward Hall Avec l’aimable autorisation de Luke Edward Hall

L’éventail des compétences du groupe sera crucial, selon Piano, pour le développement de la marque Chateau Orlando. « Après huit ans d’activité, c’est la première fois que nous investissons dans une marque », a-t-elle déclaré, louant la créativité diversifiée et polyvalente de Hall.

Le label sera lancé en février 2022 avec la sortie d’une collection de tricots de printemps, qui sera immédiatement disponible sur la boutique en ligne de la marque. Nommée « Cartes postales du château », la gamme comprendra des pulls, des cardigans, des gilets, des polos et des couvertures de pique-nique.

“Lors de la création de nos motifs de treillis, de feuilles et de fleurs, j’ai imaginé tomber dans un jardin perdu entre les murs d’un château médiéval par un brillant après-midi de printemps, tomber sous son charme et s’y installer parmi les arbres centenaires et les créneaux”, a déclaré Hall , révélant l’ambiance de la collection.

Selon le cofondateur et partenaire de Wemanage Arienti, la marque sera distribuée via une stratégie omnicanale qui, avec le commerce électronique directement exploité, inclura également la création de magasins éphémères, «où Hall pourra exprimer pleinement sa créativité. vision », comme l’a souligné Piano, ajoutant qu’à partir de la deuxième collection, qui sortira en septembre 2022, Chateau Orlando introduira des articles pour la maison.

Alors que le groupe milanais s’appuie sur une expertise interne, l’équipe a décidé de collaborer avec Studio Blanco, qui travaille avec les plus grandes marques des secteurs de la mode et du design, pour développer le concept visuel et graphique de la marque.

“Cette décision reflète vraiment notre approche des affaires”, a déclaré Manzi. « Nous visons toujours à obtenir les meilleurs résultats tant en termes d’esthétique que d’exécution. Notre capacité à sélectionner les bons talents pour chaque projet fait définitivement partie de nos points forts. »

Wemanage Group, qui emploie une cinquantaine de personnes, a clôturé 2020 avec un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros, en hausse de 40 % par rapport à 2019. « En 2021, nous prévoyons que notre chiffre d’affaires dépassera les 2 millions d’euros et l’objectif pour l’année prochaine est d’atteindre millions d’euros », a déclaré Arienti.

Parmi les projets en cours au sein de l’entreprise figure l’ouverture de studios photo. « Ils seront principalement à la disposition de K-448 pour ses projets, mais ils aspirent également à devenir un point de rencontre pour les talents internationaux », a noté Arienti. Le gestionnaire a ajouté que Wemanage vise à se développer à l’échelle mondiale, en investissant principalement dans de petites entreprises spécialisées situées non seulement dans des villes clés, telles que Londres et New York, mais également dans des destinations plus locales, dont Athènes, par exemple.

