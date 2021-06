Luke Evans a une réponse enthousiaste aux fans qui obtiennent enfin le spin-off La Belle et la Bête avec Gaston

in

Le retour de Luke Evans en tant que Gaston dans la série Disney + est quelque chose que les fans peuvent espérer, car beaucoup ont adoré son interprétation du méchant dans le film de 2017. Puisqu’il semble que les fans obtiennent enfin les retombées très bientôt, nous espérons que plus de nouvelles sur la série seront bientôt publiées. En attendant, le film original, ainsi que l’action en direct, sont disponibles en streaming sur Disney + au cas où vous auriez besoin de votre correctif Gaston. Espérons que nous aurons une date de première, ou au moins une date de production, sur la série qui sera bientôt intitulée avec Gaston et LeFou, car ce couple, à la fois à l’écran et hors tension, est à ne pas manquer.