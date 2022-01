Luke Grimes annonce un grand changement de carrière

Luke Grimes de Yellowstone embrasse son côté musical en 2022. L’acteur, qui joue Kayce Dutton[]’ sur le hit Paramount Network western, travaille maintenant avec l’équipe de direction derrière Midland, Hailey Whitters, et son co-vedette de Yellowstone Ryan Bingham tout en écrivant de nouvelles chansons, a-t-il déclaré à Rolling Stone, revenant à ses racines musicales des années après avoir joué en tant que batteur dans un groupe country de Los Angeles.

« C’était à peu près à l’époque où le truc de country alternatif se déroulait vraiment. Wilco et Ryan Adams étaient vraiment gros à l’époque et nous étions un peu comme ça », a déclaré Grimes au point de vente. « Je jouais aussi de la guitare et j’aidais à écrire des chansons pour le groupe, donc j’ai pu être plus qu’un simple batteur. C’était une expérience cool. »

En plus de Colter Wall, Grimes cite Ruston Kelly, Paul Cauthen et le regretté auteur-compositeur Townes Van Zandt, comme ses inspirations, ainsi que Willie Nelseon et Merle Haggard. « Je déteste ce mot, mais la musique » profane » que j’étais autorisé à écouter quand j’étais enfant était Willie Nelson et Merle Haggard et Johnny Cash », a poursuivi le fils d’un pasteur. « C’est le truc sur lequel mon père a grandi dans les Appalaches. Quand il n’avait pas besoin d’être pasteur, il jouait ce genre de folk et de country-rock. »

Quant à savoir si le voyage musical de Grimes se répercutera sur sa performance à Yellowstone, le résident du Montana a déclaré à Entertainment Tonight : « Je pense que ce serait bizarre si Kayce se mettait à chanter », a-t-il déclaré. « Mais ici très bientôt, vous verrez Luke chanter. » L’incursion de Grimes dans la musique n’indique pas qu’il se retirera de Yellowstone de si tôt.

« Quand vous êtes un petit garçon et que vous voulez être acteur, quelles sont les choses que vous voulez jouer ? Un cow-boy, un soldat », a-t-il expliqué. « C’est un peu tous les rôles de rêve réunis en un seul. C’est juste un gars émotionnellement complexe mais aussi un dur à cuire. Ce sont toutes de bonnes choses. » Alors que la saison 4 se termine par une finale explosive, Grimes a déclaré qu’il y avait plus à explorer avec Kayce dans la saison 5. « Le début de la saison 4 est l’une des choses les plus excitantes que j’ai jamais vues à la télévision », a-t-il noté. « Et puis pour Kayce, le reste de la saison 4 est un peu un processus de guérison et je pense que la saison 4 pour lui est vraiment un changement de jeu, où ils ont vraiment mis en place certaines choses pour qu’il soit un homme différent dans la saison 5. «