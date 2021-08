Luke O’Nien mérite sa chance au milieu de terrain à Sunderland

Luke O’Nien de Sunderland est le type de joueur que toute équipe voudrait dans son équipe. Polyvalent et doté d’une excellente éthique de travail, il est le joueur qui se donne à fond dans n’importe quel poste où il est invité à jouer. Depuis qu’il a rejoint les Black Cats en 2018, O’Nien, milieu de terrain central de formation, a occupé plusieurs postes. Parfois par nécessité, parfois, simplement parce qu’il voulait juste jouer.

Ayant joué la majeure partie de sa carrière en défense, que ce soit à l’arrière droit ou au milieu, l’ancien homme des Wycombe Wanderers, qui a engagé son avenir à Sunderland pendant l’été alors qu’il aurait pu facilement partir, mérite sa chance dans son rôle de milieu de terrain privilégié.

Luke O’Nien de Sunderland mérite une chance au milieu de terrain

Pourparlers sur les contrats d’été réussis

En raison de l’entrée de Sunderland dans la loterie des play-offs la saison dernière, plusieurs joueurs étaient réticents à s’engager pour une autre saison en League One en cas d’échec de Sunderland. Cependant, ils ont échoué et certains joueurs ont quitté le club, dont le meilleur buteur Charlie Wyke qui a finalement signé pour Wigan Athletic, en League One.

Deux grands favoris des fans ont décidé de rester et d’aider le club à atteindre son objectif et, espérons-le, à remporter une promotion cette saison. Aiden McGeady était l’un et l’autre, malgré l’intérêt des clubs d’une division supérieure, était M. Versatile Luke O’Nien de Sunderland.

S’exprimant plus tôt cet été, l’entraîneur-chef Lee Johnson a déclaré ceci à propos de son joueur tout-terrain : « Nous sommes tous ravis que Luke ait re-signé pour le club.

“C’est un personnage formidable dans le monde et il est parfait pour le type de culture que nous voulons créer, tout en étant un joueur très polyvalent et de qualité – et nous espérons qu’il pourra nous aider à atteindre le prochain niveau.”

Une grande décision concernant son avenir

Luke O’Nien a pris une grande décision concernant son avenir cet été. Il aurait pu quitter Wearside et jouer maintenant dans le championnat. Cependant, il a décidé de rester fidèle aux fans et à la région. Il a déclaré : « Je suis ravi de signer un nouveau contrat avec Sunderland.

« Je tiens à remercier Lee Johnson et Kristjaan Speakman, ainsi que le propriétaire et le staff, pour m’avoir fait confiance et m’avoir permis de continuer à jouer pour ce grand club.

“Entendre leurs projets pour le club et comment ils veulent me développer personnellement était incroyablement excitant et j’ai hâte de recommencer.”

Il a poursuivi son raisonnement en parlant du Sunderland Echo: “J’ai rencontré quelques managers pour lesquels je leur suis reconnaissant et je leur souhaite le meilleur pour la saison prochaine, mais alors que ma tête disait Championnat, je pense que mon cœur voulait continuer à jouer pour ce grand club.

« J’ai adoré mon séjour ici, je me suis développé à la fois en tant qu’humain et en tant que joueur. C’est un endroit incroyable pour vivre et jouer au football, et je suis très reconnaissant aux fans de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu, moi et ma famille, depuis que je suis ici.

Luke O’Nien – Un milieu de terrain et un finisseur naturel

Luke O’Nien est un milieu de terrain naturel. Ses compétences dans ce domaine ont incité Sunderland à le signer. Cependant, avec la compétition à l’époque, O’Nien, qui voulait juste jouer, a été placé dans l’équipe à l’arrière droit en raison de diverses blessures. Il a excellé dans ce rôle et y est resté jusqu’à la saison dernière lorsqu’une crise de blessure l’a vu passer à un rôle défensif central. Bien que la position ne soit pas naturelle, il n’a laissé tomber personne alors que le club atteignait les play-offs.

Maintenant, avec la défense de Lee Johnson, un peu moins de blessures et la possibilité d’arrivée de renforts, O’Nien a profité de la pré-saison et d’un premier match de la nouvelle saison de League One dans sa position privilégiée de milieu de terrain central.

Il faudra peut-être quelques matchs au favori des fans pour reprendre ses habitudes au milieu de terrain, mais il a tous les outils pour réussir à ce poste au Stadium of Light. L’ancien manager Jack Ross a admis qu’O’Nien était l’un des meilleurs finisseurs du club pendant leur temps ensemble. Si O’Nien peut contribuer aux objectifs de cette saison avec sa passion et son engagement, Sunderland, ainsi que les autres talents qu’ils ont, peuvent avoir leurs meilleures chances de promotion depuis leur arrivée en League One.

