Luke Plunkett de Kotaku classe ses 10 meilleurs jeux vidéo de 2021

«Ça a été une mauvaise année. Une mauvaise année avec, heureusement, de très bons jeux vidéo ». C’est ce que j’ai dit à la même époque l’année dernière alors que j’essayais de quitter 2020 avec un certain optimisme. Womp. Il s’avère que 2021 serait encore pire, car cette fois-ci, il n’y avait même pas beaucoup de « très bons jeux vidéo ».

Ce n’est pas le moment pour vous de me dire qu’il y avait de très bons jeux vidéo. Ceci est ma liste, de mon point de vue, basée sur mes goûts. Et en ce qui concerne les jeux auxquels j’aime jouer, 2021 a été une année historiquement stérile. Je ne me souviens pas d’un seul jeu qui m’a vraiment rendu accro, qui m’a fait jouer les nuits et les week-ends en dehors des heures de travail, qui m’a attiré comme tant de mes précédents gagnants du jeu de l’année de Luke.

Au lieu de cela, ce fut une année marquée par des déceptions sur déceptions, alors que les jeux avec lesquels j’avais hâte de passer le plus de temps ont atterri sur le marché en morceaux. Extensions d’Assassin’s Creed Valhalla

J’ai continué à venir et j’ai brisé la dernière patience que j’avais pour la formule Ubisoft (allez dans cette tour -> exposer la carte -> avoir des missions à débloquer). Ce qui pourrait expliquer pourquoi je n’ai pas non plus apprécié Far Cry 6, même si les jeux précédents de la série avaient confortablement fait mes listes de fin d’année. Et peut-être aussi pourquoi j’ai rebondi sur Halo: Infinite, qui ressemblait à un jeu de 2001 habillé avec l’ennui du monde ouvert de 2021.

Ensuite, il y a Humankind, mon jeu le plus attendu depuis des années. Normalement, je ne suis pas enthousiasmé par les prochains jeux vidéo, mais cela me semblait absolument parfait, un jeu qui cochait chacune de mes cases. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est arrivé et non. Battlefield 2042 est foutrement incroyable quand c’est foutrement incroyable, mais un déchet inachevé quand ce n’est pas le cas. Même les jeux de sport, mon seul plaisir coupable, ont connu une très mauvaise année : la série PES de Konami a creusé sa propre tombe avec un rebrand désastreux, NBA 2K vit désormais au 7ème niveau de l’enfer et FIFA est tout simplement fatigué.

Je suis désolé si cela a été déprimant. C’est censé être une célébration des meilleurs jeux de l’année, pas un récapitulatif de combien tout est nul. Mais pour moi 2021 a été défini par ces déceptions. Nous vivons des moments difficiles, et je pense qu’il est normal de se sentir déprimé parfois, de faire le point et de reconnaître que les jeux vidéo ne peuvent pas toujours s’améliorer perpétuellement, que les choses ne peuvent pas toujours être incroyables.

La pandémie a durement touché le développement de jeux, et bien que nous puissions essayer de prétendre que la vie est revenue à la normale pendant un petit moment là-bas, le fait demeure que les jeux mettent des années à être créés, et chaque titre sorti en 2021 a été affecté à un moment donné par de sérieux défis au pipeline de développement habituel. Je pense qu’il est important de le reconnaître dans des messages comme celui-ci, de comprendre qu’à côté des bons, il y a une très bonne raison pour tant de mauvais, une qui va bien au-delà de « oh, il n’y a tout simplement pas eu beaucoup de jeux pour moi cette année ».

En tous cas! Assez de dépression et de déception. J’ai encore joué à de bons jeux vidéo cette année, alors passons de toute cette morosité et célébrons-les ci-dessous. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, mais si vous avez absolument besoin d’un « gagnant » ici, alors mon jeu de l’année était le jugement perdu, car :

CHAMP DE BATAILLE 2042

Image : Champ de bataille 2042

Je comprends, c’est complètement cassé, et je ne sais pas si ce jeu a beaucoup souffert de la pandémie, d’une gestion cassée ou des deux. Mais la seule chose qu’il réussit—ses batailles colossales à 128 joueurs, et c’est pour cela que je suis ici—ça marche très, très bien.

TACTIQUES DE L’OMBRE : LAMES DU SHOGUN

Image : Tactiques de l’ombre

Ayant tout juste été libéré, c’était un concurrent très tardif pour faire la liste ! Cette extension a atterri très doucement (comme c’est approprié), apportant de toutes nouvelles missions à l’un des grands jeux d’infiltration/tactique de notre époque. Avec Desperadoes 3 venant juste de commencer à disparaître dans l’arrière-plan de ma conscience, c’était un rappel opportun que personne ne fait ce genre de choses mieux que Mimimi Games.

FORZA HORIZON 5

Image : Forza Horizon 5

J’ai joué à la plupart de ces jeux Forza, et bien qu’ils aient toujours été amusants, ils ont aussi toujours été étrangement jetables. Pour plusieurs raisons – la course, le cadre, les visuels nets – celui-ci semble avoir finalement percé, bien que ce soit le tourisme culturel Far Cry-esque qui reste un peu sur le nez.

DÉBALLAGE

Image : Déballage

Je déteste déménager dans la vraie vie et je ne veux plus jamais le faire. Cependant, j’adore déménager dans Unpacking, et je l’ai fait plusieurs fois de suite après avoir revu le jeu. Son insistance à mettre tout à sa place peut devenir un peu grinçant dans certains espaces, mais dans l’ensemble, la façon dont il a pu raconter une histoire – tout en laissant au joueur l’espace pour raconter sa propre histoire – dans les limites d’un objet -Placer le jeu était un sacré exploit.

ZIBELINE

Image : Sable

C’est vraiment frustrant que les sections à pied de ce jeu soient si terribles, car le reste est une expérience tout simplement magique. Évoquant autant de souvenirs des moments les plus solitaires de Breath of the Wild que du style comique emblématique de Moebius, Sable est un jeu où la destination a rarement été plus hors de propos, car c’est le voyage qui est la vraie star ici.

HAUTE FLOTTE

Image : Highfleet

Je ne suis normalement pas quelqu’un qui aime me faire botter le cul dans un match, mais comme je l’ai dit plus tôt cette année, Highfleet le fait de la meilleure des manières possibles. Cela fait des mois que je n’y ai pas joué, mais j’y pense toujours beaucoup, surtout avec Dune toujours en tête.

MINI AUTOROUTES

Image : Mini autoroutes

Il n’avait pas tout à fait la clarté de l’objectif de Mini Metro, mais le thème – et ses critiques douces du concept d’autoroutes elles-mêmes – n’était qu’une partie de l’attrait ici. C’était surtout un excellent moyen de profiter davantage de la conception méticuleuse du puzzle de Dinosaur Polo Club, qui est capable de présenter chaque défi comme une toile sur laquelle le joueur peut peindre ses idées les plus folles (transit).

DORFROMANTIK

Image : Dorfromantik

J’aime construire des villes. J’aime les jeux de société. J’aime me détendre. J’aime les choses qui ont l’air sympa. Et c’est ainsi que j’aimais beaucoup Dorfromantik.

JUGEMENT PERDU

Image : Jugement perdu

J’aime tellement les jeux Yakuza, et donc chaque fois que l’un d’entre eux tombe, c’est un concurrent automatique pour mon GOTY personnel. J’ai particulièrement aimé Lost Judgment car avec toute la franchise à la croisée des chemins, c’était à la fois le meilleur de l’ancien et du nouveau.

HITMAN 3

Image : Hitman 3

Attendez, combien de temps 2021 a-t-il duré ? Hitman 3 est sorti cette année ? Jésus Christ.

Eh bien, c’est au moins une bonne nouvelle pour cette liste, car tout comme les deux dernières versions, il s’agissait d’un exercice fantastique de déguisements meurtriers, combinant une action furtive tendue avec des énigmes véritablement hilarantes. Des énigmes impliquant l’habillage et le meurtre. Le meilleur d’entre eux impliquait un pressoir à raisins, bien que l’intégralité du niveau de Berlin vivra également longtemps dans les mémoires.