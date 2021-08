Luke Rockhold attaque Dana White pour son combat avec Sean Strickland

Luke Rockhold affrontera Sean Strickland à l’UFC 268 et il n’est pas content de ce combat, c’est pourquoi il attaque Dana White.

Certes, l’ancien champion du monde des poids moyens de l’UFC n’était pas content non plus avant l’accord du match. Bien qu’en réalité cela ait plus à voir avec ses camarades de division qu’avec Dana White ou la compagnie. Mais sa colère vise désormais à la fois le président du même et son nouvel adversaire, qu’il considère comme un “personne”.

Regardons les mots du combattant à Submission Radio : « Je pense que Dana essaie de rendre les choses plus difficiles que cela ne devrait l’être, évidemment juste à cause de ma franchise à propos de différentes choses. Dit qu’on m’a proposé Sean Strickland après qu’il n’y ait eu vraiment aucune offre. Il n’y avait pas de date pour un combat, il n’y avait pas d’offre formelle. Il veut juste pousser, c’est stupide«.

«On m’a en fait proposé Sean il y a quelque temps et je n’étais tout simplement pas intéressé parce que c’est un putain de personne. Ce n’était pas le combat qu’il voulait. Cela n’avait aucun sens, personne ne le connaissait et je m’en fichais. Et maintenant, c’est comme si Dana essayait de m’énerver à ce sujet. Et maintenant, il est manifestement passé par là, il a battu Uriah Hall, il avait l’air décent et il est dans le classement. Donc je suppose que maintenant il y a quelque chose avec quoi travailler. Ce n’est peut-être pas le combat que je voulais exactement, mais c’est moi au cas où je le voulais«. C’est ainsi que Luke Rockhold a conclu sa déclaration.

