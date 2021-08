Luke Rockhold critique Dana White et sa stratégie contre les combattants

Après plus de deux ans d’absence de compétition à l’UFC, Luke Rockhold s’apprête à revenir. Les raisons de sa longue absence peuvent être attribuées à une série de chirurgies, en plus d’envisager la retraite du sport.

On dit que Rockhold est en bonne santé et a envie de se battre à nouveau, les choses n’auraient peut-être pas tourné comme ça sans la pause.

«C’était définitivement un moment nécessaire, j’appréciais le temps et j’essayais de me diversifier et d’avoir une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre. Je suis dans le game depuis longtemps, c’était bien d’être libre de sortir et de faire ce que je veux, quand je le veux et comme je veux le faire.”

Maintenant qu’il est de retour, Rockhold doit affronter Sean Strickland le 6 novembre à l’UFC 268. Cependant, tout n’a pas été en lune de miel pour Rockhold. L’ancien champion des poids moyens a exprimé ses sentiments sur la façon dont Dana White et l’UFC font des affaires avec les combattants.

Des gars comme Francis Ngannou sont gelés pour avoir demandé leur courage. Ils créent des titres intermédiaires, ce qui est un mi3rd4. Je veux dire, c’est le genre de mi3rd4 auquel tu dois faire face, je ne suis pas toujours là pour ça. Je ne serai pas là pour ça. Je vais dire exactement ce que je veux dire, ce que je ressens. Qu’on le veuille ou non, mi3rd4, je suis là. Je vais me respecter publiquement. Je ne vais pas manquer de respect, ce que font beaucoup de gens. C’est le récit commun avec l’UFC et ce que Dana White a créé pour faire taire les combattants et critiquer les champions. »

Luke a terminé en soulignant que ce sont les combattants qui assurent le spectacle. Par conséquent, il est juste et nécessaire qu’ils reçoivent une bonne compensation.