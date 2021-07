Luke Shaw a joué avec des côtes cassées à l’Euro

in

20/07/2021 à 20h30 CEST

Paula B. Navarro

Luc shaw, l’arrière gauche de Manchester United, pourrait rater le début de la saison après la révélation que s’est cassé une côte lors de la participation de l’Angleterre à la Euro 2020.

La contribution de la partie anglaise a été décisive pour que l’Angleterre atteigne la finale. L’ex du Southampton était ” en crescendo“, de moins en plus. Il est passé de remplaçant contre la Croatie à cela personne ne vous enlèvera votre travail dans les matchs suivants.

En fait, il est devenu l’un des principales menaces à l’attaque des “trois lions”. Shaw est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’Eurocup en aidant en huitièmes de finale contre l’Allemagne, un match qu’ils ont remporté 2-0, il a donné deux passes de but en quart de finale contre l’Ukraine en gagnant 0-4 et a marqué un but qui a ouvert la finale contre l’Italie à 117 secondes.

Mais son plus grand mérite lors de la Coupe d’Europe a été, selon “The Telegraph”, d’avoir Il a fait tout ça avec une côte cassée. Apparemment, le joueur anglais aurait été blessé en huitièmes de finale contre l’Allemagne et aurait joué le reste du tournoi avec malaise.

Selon “The Telegraph”, son club a demandé au joueur de quittera l’euro après avoir appris la blessure qu’il a subie. Cependant, Shaw a décidé de poursuivre sa participation au tournoi et d’exceller dans ses victoires contre l’Ukraine et le Danemark.

Le joueur est actuellement en vacances et il est peu probable qu’il soit évalué par les Diables rouges avant son retour plus tard ce mois-ci, mais l’ancien joueur de Southamptn est probablement Je ne peux plus m’entraîner pendant une semaine.

Luc shaw s’est considérablement amélioré au cours des 12 derniers mois, récupérant sa condition physique et ses performances à un niveau élite.