Luke Shaw admet le manque d’unité à Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Luke Shaw, s’est critiquée ainsi que ses coéquipiers après la défaite choc contre les Wolves à domicile.

United a réalisé une performance embarrassante lors de la défaite 1-0 à Old Trafford et le défenseur anglais a expliqué ce qui lui manquait.

🗣 « Je n’avais pas l’impression quand j’étais sur le terrain que nous étions tous là ensemble. » Luke Shaw remet en question l’unité de l’équipe de Manchester United pic.twitter.com/oonkztaT7b – Football Daily (@footballdaily) 3 janvier 2022

« Je n’avais pas l’impression quand j’étais sur le terrain que nous étions tous là ensemble. »

Luke Shaw remet en question l’unité de l’équipe de Manchester United »

Shaw a conservé sa place à l’arrière gauche après la victoire étroite 3-1 contre Burnley, Ralf Rangnick le favorisant apparemment par rapport à Alex Telles.

Le défenseur brésilien a commencé la majorité des matchs du patron allemand en charge, mais cela était en grande partie dû à l’absence de l’ancien homme de Southampton.

Shaw a été blessé, puis l’équipe a ensuite été forcée de se mettre en quarantaine à la suite d’une épidémie de Covid à Carrington.

Les fans voulaient voir si Telles en avait fait assez pour convaincre Rangnick de le garder comme option de premier choix.

Cependant, il semble que l’ancien homme du RB Leipzig ait décidé que Shaw serait le meilleur choix, le sélectionnant au moment où il a été mis à la disposition de l’équipe.

Il est un peu juste de suggérer que Telles s’en est bien sorti et rien de plus et que Shaw a tendance à offrir plus dans l’ensemble.

L’ancien homme de Porto doit montrer une amélioration de ses performances s’il espère un jour déloger l’Anglais de l’arrière gauche.