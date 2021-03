Luke Shaw, Ben Chilwell ou Bukayo Saka? Ashley Cole choisit le meilleur arrière gauche d’Angleterre ⋆ .

Ashley Cole donne son verdict sur la course pour devenir l’arrière gauche de premier choix de l’Angleterre (ITV)

Ashley Cole pense que Luke Shaw de Manchester United est en tête de la course pour devenir l’arrière gauche de premier choix de l’Angleterre pour le championnat d’Europe cet été.

Shaw a été excellent pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison et a été récompensé par son premier appel en Angleterre depuis septembre 2018.

L’arrière gauche de United est en compétition pour une place dans l’équipe de Gareth Southgate aux côtés de Ben Chilwell de Chelsea et de Bukayo Saka d’Arsenal.

Shaw a livré une autre démonstration impressionnante lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre contre l’Albanie dimanche en fournissant le centre pour le premier but de Harry Kane.

Et Cole, qui a été sélectionné 107 fois par l’Angleterre, pense que Shaw est en avance sur Chilwell et Saka.

« Je pense que c’est un problème entre Shaw qui, je pense, ne fait que le piquer à la minute », a déclaré Cole à ITV.

Luke Shaw impressionné alors que l’Angleterre scellait une victoire 2-0 contre l’Albanie (.)

« Je pense qu’il joue plus régulièrement pour Manchester United, où en tant que Chilwell … certains jours, il joue [for Chelsea] et certains jours, il ne le fait pas.

«Je pense qu’en ce moment, Shaw est en tête.

‘Mais qui sait? Entrer dans les derniers matchs de la saison de Premier League, qui peut garder son sang-froid et maintenir cette cohérence avant que l’équipe ne soit annoncée. »

L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, était également d’accord avec le verdict de Cole.

«Cette année, il a été exceptionnel», a déclaré Keane.

« Je sais qu’il a eu des problèmes sous Mourinho, évidemment, mais il a été constant cette année.

Pour aller de l’avant, mais défensivement, je pense qu’il a l’avantage sur les autres arrières latéraux de l’équipe d’Angleterre.

« Il a amélioré cela, personne n’a vraiment eu raison de lui cette saison un contre un. »

