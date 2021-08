Luke Shaw, contre son ancienne équipe dans la fleur de l’âge

22/08/2021 à 11h00 CEST

L’ailier de Manchester United, Luke Shaw, affrontera son ancienne équipe lors de la deuxième journée de Premier League au sommet de sa carrière.. Les Red Devils visitent Southampton avec l’intention de continuer en haut du tableau avec un Shaw pleinement installé dans le projet d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Britannique, qui était important avec l’Angleterre dans le Championnat d’Europe, a débarqué dans la ville de Manchester avec seulement 19 ans et lors de sa deuxième saison, il a subi une fracture du tibia et du péroné qui l’a maintenu en cale sèche pendant près de dix mois (51 jeux, au total). Depuis lors, il a eu des blessures mineures qui ne lui ont pas permis de jouer régulièrement.

De la main d’Ole Gunnar Solskjaer, la saison dernière, il a connu son émergence définitive, sept ans plus tard : il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues où il a marqué un but et distribué six passes décisives. En Eurocup, il a participé jusqu’à trois fois et a marqué le but de la finale, mais cela n’a pas aidé les Britanniques à remporter le titre.

Manchester United, candidat à tout

Les Diables rouges sont l’une des équipes les plus fortes de la Premier League. Avec l’arrivée de Sancho cet été, Manchester United a ajouté des chiffres pour remporter un titre cette saison, chose qui résiste depuis 2017. Actuels finalistes de la Premier League et de l’Europa League, les hommes de Solskjaer affrontent la saison 2021/22 avec une ambition absolue.

Des joueurs tels que Luke Shaw, David De Gea, Varane, Pogba, Bruno Fernandes ou Jadon Sancho sont des pièces importantes pour l’entraîneur lorsqu’il s’agit de configurer le onze et de donner un sens à la proposition de football.. Les diables rouges sont, avec Manchester City, Liverpool ou Chelsea, l’un des candidats au titre.