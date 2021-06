Luke Shaw craignait qu’une blessure ne l’exclue de l’Euro 2020, explique ce qui rend Jude Bellingham “effrayant” et sa réponse au départ de Kieran Trippier en Croatie

in

Luke Shaw a admis qu’il craignait d’être exclu de l’équipe anglaise de l’Euro 2020 après une blessure à la fin de la saison de Premier League.

Depuis qu’il a reçu sa première convocation en 2014, l’arrière gauche a été dans et hors de l’équipe des Trois Lions pour une combinaison de raisons.

.

Shaw est prêt à avoir un impact pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Mais une superbe saison avec Manchester United l’a ramené dans le giron, quelque chose qu’il a dit avoir “beaucoup manqué”.

“Au début de cette saison, je me suis assis avec ma petite amie et j’ai parlé de la saison à venir et de mes objectifs réalistes”, a déclaré Shaw à talkSPORT.

« Le club est la chose la plus importante de la saison, mais l’un de mes principaux objectifs était d’essayer de revenir dans le giron anglais. Ce n’était pas que je joue ou non, c’était juste pour être à nouveau impliqué dans l’équipe. Cela m’a vraiment manqué pendant que j’étais hors de l’équipe. Cela m’a beaucoup manqué.

«Je réalise vraiment à quel point l’honneur est de représenter votre pays dans un tournoi aussi important, c’est génial.

.

Shaw était en pleine forme pour Manchester United la saison dernière

« Je suis privilégié d’être ici. Si le tournoi se déroulait alors qu’il était censé [last year], je ne pense pas que j’aurais été dans cette équipe pour être honnête.

« À cette époque, je ne jouais pas beaucoup, peut-être que mon niveau de performance n’était pas ce qu’il a été récemment. Je dois juste continuer à faire ce que je fais, en profiter et aider mon pays.

Shaw était un shoo-in pour l’équipe avec le joueur de 25 ans faisant l’équipe de l’année PFA 2020/21, mais à un moment donné, il pensait qu’une blessure l’empêcherait d’atteindre l’objectif qu’il s’était fixé il y a 12 mois.

Il a révélé qu’il s’était rompu les ligaments de son poignet, raison pour laquelle il portait un bandage ces dernières semaines, et a admis qu’il y avait une attente nerveuse après l’examen IRM.

.

Le bracelet de Shaws est clair pour tous pendant les matchs

Il a déclaré: «À un moment donné, je l’étais parce que lorsque je recevais un traitement au club, j’avais l’IRM et ainsi de suite.

« Le doc l’a regardé mais n’a pas vraiment pu voir où se trouvait le ligament principal. Il a dû l’envoyer à un spécialiste ce qui m’a inquiété car je me suis dit « et si c’était le mauvais ? J’ai peut-être besoin d’une opération…’

“J’étais un peu paniqué mais le lendemain j’ai eu les résultats et ce n’était pas aussi mauvais qu’ils le pensaient.”

Kieran Trippier a commencé à l’arrière gauche devant Shaw et la star de Chelsea Ben Chilwell, ce qui a fait sourciller avant la victoire de la Croatie.

Mais alors que Shaw était déçu de ne pas obtenir le feu vert, il dit qu’il va faire tout ce qu’il peut pour aider l’équipe, qu’il commence ou non.

Il a ajouté: «Bien sûr, les pensées de tout le monde, pas seulement les miennes, lorsqu’ils ne jouent pas à un jeu auquel tout le monde veut jouer sont évidemment déçues.

.

Shaw espère faire taire tous les sceptiques s’il a une chance à l’Euro 2020

«Mais même si vous ne jouez pas, vous avez un rôle à jouer dans l’équipe pour bien vous entraîner, préparez les gars pour un gros match et je ferai tout ce qui est nécessaire pour jouer mon rôle.

« Gareth a 11 joueurs parmi lesquels choisir. Tout ce que je peux faire, c’est bien m’entraîner, m’entraîner dur et voir ce que Gareth fait pour le prochain match. Tout ce que je peux faire, c’est garder le sourire, continuer à en profiter et faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à jouer ou non.

La mentalité qu’il a maintenant montre sa maturité

L’un des premiers rôles de Shaw en tant que joueur anglais les a représentés à la Coupe du monde 2014, où il était le plus jeune joueur de l’équipe à 19 ans.

Le plus jeune joueur cette fois est Jude Bellingham, qui est entré dans l’histoire du Championnat d’Europe lorsqu’il est entré en jeu lors de la victoire contre la Croatie le week-end dernier.

.

Bellingham a fait ses débuts en Championnat d’Europe samedi et a marqué l’histoire dans le processus

Et bien qu’il soit le bébé du groupe, Shaw a confirmé que le milieu de terrain du Borussia Dortmund est sage au-delà de ses années.

Il a déclaré: «C’est incroyable qu’il n’ait que 17 ans. Nous le disons tous à l’entraînement et à l’hôtel, nous ne pouvons pas croire qu’il a 17 ans. C’est clairement déjà un homme.

« Il n’est pas seulement talentueux, la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain – il est très mature pour son âge. C’est vraiment effrayant qu’il ait 17 ans.

“Même lorsqu’il est entré en jeu contre la Croatie, à cet âge, être digne de confiance à ce moment important du match montre clairement à quel point Gareth pense à lui.”

dernier

Euro 2020 EN DIRECT : la France mène l’Allemagne, Pogba et Rudiger dans un étrange affrontement

classer

Ronaldo établit plus de records alors que le Portugal devient le meilleur buteur de tous les temps de l’Euro

révélé

Pourquoi la Hongrie contre le Portugal est-elle autorisée à une foule proche de la capacité à l’Euro 2020?

tendance

Pourquoi Ronaldo s’est tenu de côté pour l’hymne national du Portugal lors de l’ouverture de l’Euro 2020

option

Mark Warburton envisage une réunion potentielle avec l’agent libre Moses Odubajo à QPR

profil

La cible de Liverpool “Parfait pour Klopp” aime Ozil et a marqué à mi-parcours à Dortmund

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.