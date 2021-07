Luke Shaw de Man Utd aimerait que Bukayo Saka d’Arsenal soit son enfant

Bukayo Saka et Luke Shaw aiment la vie avec l’Angleterre (Photo: .)

Luke Shaw de Manchester United est tombé amoureux de Bukayo Saka d’Arsenal alors qu’il était en service en Angleterre cet été, disant qu’il aimerait que la star des Gunners soit son enfant ou son frère.

Shaw et Saka ont tous deux impressionné les Three Lions alors qu’ils se sont battus pour les quarts de finale de l’Euro 2020, tous deux débutant lors de la mémorable victoire 2-0 contre l’Allemagne mardi soir.

Ce n’est pas tant sur le terrain que Shaw et Saka ont forgé un lien, mais à l’entraînement et autour du camp anglais, où l’homme des Red Devils est reconnaissant de la présence de la vedette d’Arsenal.

Les deux hommes se connaissaient à peine avant que l’équipe ne se rencontre pour ce tournoi, mais Shaw manquera son nouveau copain à la fin de la campagne.

“Honnêtement, je l’aime”, a déclaré Shaw au Lion’s Den. ” J’adorerais juste qu’il soit mon enfant ou quelque chose du genre, je l’aime comme ça et vous pourriez demander à n’importe qui dans l’équipe et ils diraient à quel point il est gentil, honnêtement.

«Je ne le connaissais pas avant de venir au camp et je ne savais pas à quoi il ressemblerait, mais je m’entends si bien avec lui que j’aimerais qu’il soit mon frère.



Luke Shaw va manquer Bukayo Saka à la fin de la campagne anglaise de l’Euro 2020 (Photo: .)

«Il est tellement cool, tellement drôle et il fait rire tout le monde et il ne le pense pas.

«Ce n’est pas une personne bruyante, c’est juste la façon dont il est, la façon dont il parle. Il est bon d’avoir quelqu’un comme ça dans le camp et il fait rire tout le monde et nous l’aimons tous et apprécions la façon dont il est.

Saka a commencé les deux derniers matchs et a bien joué dans les deux, mais il pourrait perdre sa place contre l’Ukraine en quart de finale contre l’Ukraine samedi, avec des joueurs comme Phil Foden, Jack Grealish et Jadon Sancho poussant pour les départs.

Qu’il commence ou non, Shaw a été très impressionné par l’adolescent.

« Il est incroyable, n’est-ce pas ? » dit Shaw. “Il n’a encore que 19 ans, c’est ce qui fait peur, il prend tout dans sa foulée, il n’est dérouté par rien.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();