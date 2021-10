Luke Shaw, déconcerté, identifie ce qui s’est mal passé pour l’Angleterre contre la Hongrie

Luke Shaw, déconcerté, pense que l’Angleterre n’était pas assez « agressive » sans le ballon lors du match nul 1-1 contre la Hongrie – l’homme de Man Utd n’étant pas satisfait du penalty « léger » qu’il a concédé.

Les hommes de Gareth Southgate n’étaient pas de couleur contre une équipe hongroise, qui avait l’air transformée par rapport à l’équipe que l’Angleterre avait battue 4-0 à Budapest le mois dernier.

Les Trois Lions restent en pole position pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Ils ont besoin de quatre points lors de leurs deux derniers matches du Groupe I pour confirmer leur place au Qatar.

Ces deux matches auront lieu le mois prochain lorsque l’Albanie se rendra à Wembley le 12 novembre avant un voyage à Saint-Marin trois jours plus tard.

Bien que l’échec de la qualification soit encore impensable, cela aurait été presque assuré si l’Angleterre avait battu la Hongrie.

Le match a été entaché d’affrontements entre un certain nombre de supporters hongrois et la police après qu’un steward ait été victime d’abus racistes.

L’Angleterre n’a pas réussi à atteindre les normes élevées ces derniers temps et Shaw a expliqué ce qui n’allait pas.

« Bien sûr, je pense que nous avons toujours le contrôle du groupe », a-t-il déclaré à beIN Sports.

«Nous avons dit que (dans le vestiaire), c’est toujours entre nos mains et nous sommes convaincus que nous pouvons le faire. Nous voulons être dans la plus grande compétition du football mondial et c’est notre objectif principal.

«C’est une mauvaise performance sur beaucoup et nous allons réfléchir, la regarder et revenir le mois prochain beaucoup, beaucoup mieux.

« Je pense que c’était décevant parce que les normes élevées que nous fixions habituellement n’étaient pas là ce soir. C’était une performance décevante et nous leur avons donné beaucoup trop de contrôle et de confiance pour construire et jouer avec le ballon.

« Nous n’étions pas assez agressifs pour essayer de les arrêter. Nous n’étions pas nous mêmes, mais nous devons en tirer des leçons, y réfléchir. Bien sûr, nous contrôlons toujours le groupe, il est donc entre nos mains. »

John Stones a valu à l’Angleterre une part du butin après que Roland Sallai ait ouvert le score depuis le point de penalty, Shaw ayant estimé avoir commis une faute sur Loic Nego l’ayant attrapé avec une botte haute.

L’arrière gauche de Manchester United n’était pas satisfait du cal. Et a affirmé que la réaction de Nego au défi avait trompé l’arbitre Alejandro Hernandez.

« Pénalité légère »

« Pour moi, c’est doux » Shaw dit de la peine.

« Je ne sais pas ce que je peux faire d’autre dans cette situation. J’étais clairement le premier au ballon et j’ai dégagé le ballon.

« On aurait dit qu’il n’allait même pas chercher le ballon. Je pense qu’il savait juste que mon pied était un peu haut, alors il a juste plongé à mon pied et s’est retourné comme s’il avait reçu une balle.

« C’est ce qui se passe avec les arbitres. Ils le voient rouler en se tenant la tête et bien sûr il va donner un penalty.

«Je pense que, surtout dans des matchs comme celui-ci, l’arbitre doit peut-être le quitter, aller au VAR et avoir un bon aperçu.

« Une fois le penalty donné, il ne l’annulera jamais. Le moindre contact était là, mais je ne comprends pas ce que je suis censé faire quand le ballon est là et je suis le premier.

«Il a juste plongé, pas pour le ballon mais clairement pour rouler et faire ça. Il a obtenu ce qu’il voulait et c’est décevant de la part de l’arbitre. C’est mon opinion et je pense qu’il s’est trompé.

« Mais cela ne définit pas la nuit. Bien sûr, c’est un peu ça, mais dans l’ensemble, nous n’étions pas assez bons.

«Parfois, des décisions stupides peuvent complètement bouleverser tout le jeu. Une décision idiote qui pourrait aller dans les deux sens.

