Luke Shaw déterre ses coéquipiers de Man Utd dans une incroyable diatribe après la terrible défaite des Wolves

Luke Shaw a remis en question la mentalité à l’intérieur du vestiaire de Manchester United après la défaite inquiétante de la Premier League lundi soir contre les Wolves.

United semblait dépourvu de qualité et de menace offensive alors que les visiteurs dominaient dès le départ à Old Trafford et y enregistraient leur première victoire depuis 1980 grâce à l’effort tardif de Joao Moutinho.

Le début de vie invaincu de Ralf Rangnick alors que le patron par intérim des Red Devils a pris fin, bien que les performances de l’équipe ne se soient pas vraiment améliorées depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Shaw a été interrogé sur la défaite après le match et a semblé remettre en question le désir de ses coéquipiers.

« Nous avons vraiment eu du mal, nous n’avons pas pu mettre la main sur le ballon », a déclaré Shaw à Sky Sports.

« Quand nous n’avions pas le ballon, nous n’étions pas assez agressifs. Nous ne leur avons mis aucune pression. Cela ressemblait peut-être à un jeu facile pour eux.

« Une performance et un résultat décevants. Nous n’avions pas beaucoup d’options sur le ballon et nous n’étions pas sur le devant de la scène.

«Nous devons mettre plus de pression sur eux, nous devons avoir de l’intensité. Nous les joueurs, nous sommes ici depuis longtemps, peut-être que ce soir nous avons eu du mal, je ne pensais pas que nous étions tous là ensemble.

De Van Dijk à Joelinton : notez la signature record de chaque club Prem

La qualité unie ne suffit pas

« Vous regardez les joueurs que nous avons, nous avons une qualité incroyable mais parfois la qualité ne suffit pas.

« Nous devons apporter de l’intensité et plus de motivation. Dans le vestiaire, nous savons ce que nous voulons, mais sur le terrain, nous devons nous donner à 100%.

« Pour gagner ce type de matchs, nous devons tous nous engager à 100 %. C’est dur et décevant. »

NOTES: L’attaque de Man Utd disparaît dans la victoire historique des Wolves alors que le hurleur de Rangnick met les fans en colère